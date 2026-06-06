Dónde queda uno de los países que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026: lo que se sabe de Argelia
Es el país más grande de su continente con una superficie que ronda los 2,38 millones de km². Volverá a la cita más importante del fútbol luego de 12 años.
Argelia será una de las selecciones que buscará dar la sorpresa en el Mundial 2026, una edición que marcará un antes y un después en la historia del torneo al contar por primera vez con 48 selecciones. Bajo la conducción técnica de Vladimir Petkovi, el seleccionado argelino intentará superar su mejor actuación histórica, alcanzada en Brasil 2014, cuando logró avanzar por primera vez a los octavos de final.
Además, el estreno de Argelia en Norteamérica tendrá un atractivo especial, ya que deberá medirse ante la Selección Argentina en la primera fecha de la fase de grupos J. Sin embargo, afrontará este Mundial con una base de jugadores jóvenes y experimentados, entre los que sobresale Riyad Mahrez, referente y capitán del seleccionado africano.
En qué parte del mundo está Argelia
Argelia es el país más extenso de África y posee un territorio que supera los 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Su geografía presenta un marcado contraste entre el norte y el sur. Mientras que las principales ciudades se encuentran sobre la costa del mar Mediterráneo, una enorme porción del país está cubierta por el desierto del Sáhara.
La región norte concentra la mayor parte de la población, la actividad comercial y los sectores productivos más importantes. En cambio, el sur se caracteriza por sus vastas áreas desérticas, donde se localizan importantes yacimientos de petróleo y gas natural, dos recursos fundamentales para la economía argelina.
En el aspecto cultural, el islam tiene una fuerte influencia en la vida cotidiana. La mayoría de la población profesa esta religión y celebraciones como el Ramadán forman parte de las tradiciones más relevantes del país.
La relación con Francia también ocupa un lugar importante en la historia de Argelia. Tras permanecer bajo administración francesa durante más de un siglo, logró su independencia en 1962 luego de una guerra que marcó profundamente a la nación. Aun así, la influencia francesa sigue presente en distintos ámbitos de la sociedad.
Esa conexión también se refleja en el fútbol. Varios jugadores destacados que representaron a Francia nacieron en familias de origen argelino, entre ellos Zinedine Zidane, Karim Benzema y Rayan Cherki.
Los partidos de la fase de grupos de Argentina
Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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