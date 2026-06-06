Dónde queda uno de los países que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026: lo que se sabe de Argelia

En el aspecto cultural, el islam tiene una fuerte influencia en la vida cotidiana. La mayoría de la población profesa esta religión y celebraciones como el Ramadán forman parte de las tradiciones más relevantes del país.

La relación con Francia también ocupa un lugar importante en la historia de Argelia. Tras permanecer bajo administración francesa durante más de un siglo, logró su independencia en 1962 luego de una guerra que marcó profundamente a la nación. Aun así, la influencia francesa sigue presente en distintos ámbitos de la sociedad.

Esa conexión también se refleja en el fútbol. Varios jugadores destacados que representaron a Francia nacieron en familias de origen argelino, entre ellos Zinedine Zidane, Karim Benzema y Rayan Cherki.

Los partidos de la fase de grupos de Argentina

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

messi practica seleccion argentina Argentina debutará el martes 16 de junio.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.