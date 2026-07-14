Selección Argentina vs. Inglaterra por las semfinales del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Enfrente se encuentra una Inglaterra que también llega tras un duro alargue ante Noruega. De la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, el equipo de Thomas Tuchel también venía de sacar al local México en octavos de final, en otro partido muy duro.

Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos de Selección Argentina vs. Inglaterra