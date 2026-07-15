Por qué Gustavo Lombardi no comenta a la Selección Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026 en TyC Sports
El comentarista Gustavo Lombardi tampoco estará presente en la transmisión de TyC Sports del duelo ante Inglaterra por un delicado problema familiar.
Durante la previa del trascendental cruce mundialista, los espectadores notaron nuevamente una sentida ausencia en la pantalla. El periodista Gustavo Lombardi tampoco participará de la transmisión del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra debido a un problema familiar que ya lo había alejado del encuentro contra Suiza.
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
El respaldo del equipo de TyC Sports para Gustavo Lombardi
Ante este prolongado imprevisto, la señal deportiva mantendrá la organización de su equipo periodístico para cubrir a la Albiceleste. Al igual que en los cuartos de final, la responsabilidad de llevar las alternativas del encuentro quedará a cargo de la dupla conformada por Hernán Feler en el relato y Ariel Senosiain en los comentarios.
Cabe recordar que, antes de que comenzara a rodar la pelota en el partido anterior, sus compañeros de trabajo enviaron un cálido mensaje de apoyo. Tanto la dupla principal como el cronista del campo de juego, Joaquín Bruno, se tomaron un instante para mandarle saludos afectuosos y mucha fuerza a Lombardi y a su esposa.
A estas importantes muestras de cariño también se sumó el periodista Ariel Rodríguez, con quien conduce históricamente el clásico ciclo Paso a Paso, demostrando el compañerismo que une al canal en este momento familiar.
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