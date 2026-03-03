Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España: las posibles sedes

El encuentro entre los campeones de América y Europa debía disputarse el 27 de marzo en el estadio Lusail, pero la situación en Medio Oriente alteró los planes. Con Qatar en estado de emergencia y con sus actividades deportivas suspendidas hasta nuevo aviso, el partido quedó en veremos. A pesar de ese escenario, tanto Conmebol como UEFA mantienen la intención de que el duelo se juegue. Por eso, este jueves se llevará a cabo una cumbre entre ambas entidades para avanzar en la reorganización del evento.