Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España: las posibles sedes
Con Qatar en emergencia, Conmebol y UEFA se reúnen para definir dónde jugarán Argentina y España la Finalissima. Estados Unidos y Europa, opciones.
La Finalissima entre la Selección Argentina y España quedó en suspenso tras la crisis en Qatar, sede original del partido previsto para el 27 de marzo. Con este panorama que genera mucha preocupación puertas adentro, Conmebol y UEFA mantendrán una reunión clave para definir nueva fecha y estadio.
El encuentro entre los campeones de América y Europa debía disputarse el 27 de marzo en el estadio Lusail, pero la situación en Medio Oriente alteró los planes. Con Qatar en estado de emergencia y con sus actividades deportivas suspendidas hasta nuevo aviso, el partido quedó en veremos. A pesar de ese escenario, tanto Conmebol como UEFA mantienen la intención de que el duelo se juegue. Por eso, este jueves se llevará a cabo una cumbre entre ambas entidades para avanzar en la reorganización del evento.
Estados Unidos y Europa, las sedes que pican en punta para la Finalissima
Ante la urgencia del calendario y con el Mundial cada vez más cerca, comenzó una búsqueda contrarreloj para encontrar una nueva sede. Entre las alternativas que toman fuerza aparecen dos estadios en Estados Unidos. El Hard Rock Stadium de Miami surge como el campo neutral que más consenso reúne por estas horas. También se analiza el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que albergará la final de la próxima Copa del Mundo.
En paralelo, dirigentes europeos impulsan la posibilidad de trasladar la Finalissima al Viejo Continente. Entre los estadios mencionados figuran el Santiago Bernabéu, en Madrid, y Wembley, en Londres, sede de la edición 2022 en la que Argentina venció 3-0 a Italia.
Un partido clave en la preparación para el Mundial 2026
El cruce con España no solo representa la chance de sumar otro título, sino también una prueba de exigencia para el equipo de Lionel Scaloni antes del Mundial. Si bien no hubo una comunicación oficial de suspensión, el amistoso previsto ante Qatar el 31 de marzo quedaría descartado. Además, otros compromisos preparatorios frente a México y Honduras, pautados entre el 1° y el 10 de junio en Las Vegas y Miami, respectivamente, se cayeron semanas atrás.
