Dónde ver a la Selección Argentina vs. Jordania en vivo
Todo lo que necesitás saber para mirar en vivo el cruce de la Selección Argentina contra Jordania. Horarios, TV, alineación y el estadio del partido.
La Selección Argentina se prepara para disputar la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Este trascendental encuentro definirá las posiciones de cara a la próxima fase del certamen. Los fanáticos albicelestes ya palpitan la previa y buscan conocer todos los detalles de este vibrante compromiso deportivo internacional.
Dónde se juega Argentina vs. Jordania y cuál es el estadio
Muchos fanáticos se preguntan donde se juega argentina jordania y buscan detalles precisos. Aquí te contamos todo sobre la sede:
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Estadio confirmado: El Argentina vs Jordania estadio elegido por la organización es el imponente Estadio Dallas.
Ubicación geográfica: Para los que consultan donde juega Argentina vs Jordania, el partido se desarrollará en tierras de Estados Unidos.
Capacidad y tecnología: Se trata de un recinto de primer nivel, plenamente preparado para albergar a la multitud que ya sabe donde juega Argentina Jordania en esta etapa de grupos.
SELECCIÓN ARGENTINA EN VIVO POR MINUTOUNO.COM
A qué hora y dónde ver Argentina vs. Jordania en vivo
La expectativa por disfrutar de argentina vs jordania en vivo es total. Si querés seguir argentina jordania en vivo, estos son los horarios oficiales para la región:
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23:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
22:00 horas: Chile, Bolivia y Venezuela.
21:00 horas: Colombia, Ecuador y Perú.
20:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Para resolver la clásica duda sobre Argentina vs Jordania donde ver en el territorio argentino, tenés múltiples alternativas gratuitas y pagas:
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Televisión tradicional: El partido será transmitido en directo por la TV Pública, TyC Sports y Telefe.
Plataformas de streaming: Vas a poder conectarte mediante TyC Sports Play, mitelefe, Flow Sports, DGO y Paramount+.
Televisión satelital: La señal de DIRECTV Sports Argentina también tendrá cobertura completa y en directo.
Dónde mirar selección de fútbol de Jordania contra selección de fútbol de Argentina en el mundo
La transmisión global asegura que ningún fanático se quede afuera. Prestá atención a las grandes opciones internacionales:
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Estados Unidos: La transmisión estará a cargo de FOX Network, Telemundo, fuboTV y SiriusXM FC.
España: El partido comenzará a las 4:00 am del domingo y se podrá ver por DAZN Spain y Movistar+.
Latinoamérica: Cadenas como ViX Mexico, Win Sports (Colombia) y Tigo Sports (Bolivia y Centroamérica) llevarán las acciones a cada rincón del continente.
Novedades sobre la alineación de Argentina vs. Jordania
Finalmente, otra de las grandes incógnitas pasa por la Alineacion Argentina vs Jordania titular. El cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni evalúa distintas opciones para saltar al campo:
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Rotación estratégica: Al tener la clasificación a 16avos de final ya encaminada, se esperan cambios para dar descanso a los habituales titulares.
Minutos para los suplentes: Varios jugadores que no sumaron gran rodaje en los dos primeros partidos podrían meterse en la formación inicial.
Confirmación oficial: Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
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