Cuándo y dónde juega la Selección Argentina en 16vos de final ganando, empatando o perdiendo el sábado

Fecha: El partido correspondiente a los 16avos de final se disputará el próximo viernes 3 de julio desde las 19 horas

Estadio y Sede: La delegación nacional se mudará a Estadio Miami para jugar en una de las sedes principales preparadas para la fase de eliminación directa en Norteamérica, manteniendo la ventaja geográfica que otorga haber ganado el grupo.

El rival: Se definirá formalmente en las próximas horas entre España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

Embed

Sábado de rotación y descanso

Esta comodidad matemática le otorga un hándicap fundamental a la Selección. De cara al choque del sábado ante Jordania, el entrenador se dará el lujo de resguardar a los futbolistas que arrastran mayor desgaste físico o que se encuentran al límite con las tarjetas amarillas, dándole rodaje a la segunda línea del plantel.

Argentina avanza a paso firme, con el primer gran objetivo cumplido y la hoja de ruta perfectamente trazada para cuando empiece el verdadero Mundial: el de los partidos a todo o nada.