Cuándo y dónde juega la Selección Argentina en 16vos de final ganando, empatando o perdiendo el sábado
El conjunto argentino cierra este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, con la mira puesta en los 16avos de final.
La Selección Argentina ya tiene la mente puesta en la fase más decisiva del Mundial 2026. Tras un arranque arrollador, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y los propios hinchas ya sacaron las calculadoras y armaron las valijas para la siguiente ronda, porque los detalles del partido por los 16avos de final ya están completamente definidos.
Existe una enorme tranquilidad en el búnker nacional, y se debe a una certeza matemática: el liderazgo del Grupo J quedó sellado de manera anticipada. Esto significa que el resultado de este sábado frente a Jordania no alterará en lo más mínimo el panorama.
Incluso con una derrota, Argentina tiene asegurado el primer puesto de su zona por el novedoso nuevo sistema olímpico de desempate, teniendo en cuenta que Austria y Argelia, que pueden alcanzarlo, fueron derrotadas por el conjunto nacional.
Cuándo y dónde juega la Selección Argentina en 16avos de final del Mundial 2026
Al clasificar como primera de su grupo, el cuadro de la FIFA ya le asignó a la Argentina su búnker, día y horario para el primer duelo de "vida o muerte" (el cuadro definitivo con el rival se terminará de conformar una vez concluidos todos los grupos).
Los detalles logísticos para agendar son los siguientes:
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Fecha: El partido correspondiente a los 16avos de final se disputará el próximo viernes 3 de julio desde las 19 horas
Estadio y Sede: La delegación nacional se mudará a Estadio Miami para jugar en una de las sedes principales preparadas para la fase de eliminación directa en Norteamérica, manteniendo la ventaja geográfica que otorga haber ganado el grupo.
El rival: Se definirá formalmente en las próximas horas entre España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.
Sábado de rotación y descanso
Esta comodidad matemática le otorga un hándicap fundamental a la Selección. De cara al choque del sábado ante Jordania, el entrenador se dará el lujo de resguardar a los futbolistas que arrastran mayor desgaste físico o que se encuentran al límite con las tarjetas amarillas, dándole rodaje a la segunda línea del plantel.
Argentina avanza a paso firme, con el primer gran objetivo cumplido y la hoja de ruta perfectamente trazada para cuando empiece el verdadero Mundial: el de los partidos a todo o nada.
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