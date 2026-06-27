Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Jordania por Internet
Se juega este sábado el tercer partido de la Selección Argentina por el Grupo J del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Selección Argentina completará su participación en la primera etapa del Mundial 2026 frente a Jordania este sábado 27 de junio. El partido se disputará en un horario marcadamente nocturno para nuestro país, ya que la pelota rodará a partir de las 23:00 (hora argentina).
El escenario del encuentro será el Dallas Stadium (AT&T Stadium) en Arlington, Texas, y contará con el arbitraje del rumano István Kovács. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
Formacioes de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026
Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.
Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Jordania, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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