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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Jordania por Internet

Deportes

Se juega este sábado el tercer partido de la Selección Argentina por el Grupo J del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Jordania por Internet

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Jordania por Internet

La Selección Argentina completará su participación en la primera etapa del Mundial 2026 frente a Jordania este sábado 27 de junio. El partido se disputará en un horario marcadamente nocturno para nuestro país, ya que la pelota rodará a partir de las 23:00 (hora argentina).

El escenario del encuentro será el Dallas Stadium (AT&T Stadium) en Arlington, Texas, y contará con el arbitraje del rumano István Kovács. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.

El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.

NO USAR Previa Argentina Jordania
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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Jordania por Internet

Formacioes de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Jordania, sin Magis TV ni Pelota libre.

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

  • Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
  • DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
  • Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

  • DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
  • DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
  • Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

  • Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
  • Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
  • DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
  • TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

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