A qué hora juega hoy la Selección Argentina ante Jordania por el Mundial 2026
El conjunto nacional cierra este sábado por la noche la fase de grupos del Mundial 2026. Todos los detalles.
La Selección Argentina completará este sábado su participación en la primera etapa del Mundial 2026 frente a Jordania en un horario marcadamente nocturno por lo que los fanáticos de la Scaloneta tendrán que preparar el café o estirar la sobremesa.
El cruce se desarrollará en el Estadio de Dallas (con arbitraje del rumano István Kovács) y contará con un amplio abanico de opciones para seguirlo en vivo a través de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
La principal particularidad de este compromiso de trasnoche es que la Albiceleste lo afrontará con absoluta serenidad. El liderazgo del Grupo J quedó matemáticamente blindado de forma anticipada, por lo que el resultado final ante los jordanos no alterará la posición de privilegio.
De hecho, Argentina saltará al campo de juego sabiendo exactamente con quién se medirá en el primer duelo de eliminación directa, programado para el próximo viernes 3 de julio en Miami. Esta comodidad deportiva le quita cualquier tipo de presión al reloj y al marcador del partido del sábado.
A qué hora juega la Selección Argentina ante Jordania
El partido por el Grupo J se juega este sábado 27 de junio desde las 23 horas.
Rotación confirmada antes de la medianoche
Sabiendo que el primer puesto está asegurado y con el foco puesto en la exigencia física del próximo viernes, Lionel Scaloni aprovechará los 90 minutos ante Jordania para mover el banco y dosificar las cargas del plantel:
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Los debuts esperados: Se perfila una formación alternativa para darle rodaje a futbolistas que aún no sumaron minutos en la cita máxima, como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi.
Puesta a punto: Será una gran oportunidad para que piezas clave como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, quienes arrastraban distintas molestias físicas en la previa, sumen ritmo de competencia de cara a los "mata-mata".
Aunque las agujas del reloj marquen casi la medianoche en Argentina cuando el árbitro dé el pitazo final, la cita propone un escenario ideal para disfrutar de los campeones del mundo sin el sufrimiento del resultado y ver en acción el recambio de la Selección.
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