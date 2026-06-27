A qué hora juega hoy la Selección Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

A qué hora juega la Selección Argentina ante Jordania

El partido por el Grupo J se juega este sábado 27 de junio desde las 23 horas.

Rotación confirmada antes de la medianoche

Sabiendo que el primer puesto está asegurado y con el foco puesto en la exigencia física del próximo viernes, Lionel Scaloni aprovechará los 90 minutos ante Jordania para mover el banco y dosificar las cargas del plantel:

Los debuts esperados: Se perfila una formación alternativa para darle rodaje a futbolistas que aún no sumaron minutos en la cita máxima, como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi .

Puesta a punto: Será una gran oportunidad para que piezas clave como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, quienes arrastraban distintas molestias físicas en la previa, sumen ritmo de competencia de cara a los "mata-mata".

Aunque las agujas del reloj marquen casi la medianoche en Argentina cuando el árbitro dé el pitazo final, la cita propone un escenario ideal para disfrutar de los campeones del mundo sin el sufrimiento del resultado y ver en acción el recambio de la Selección.