Dos árbitros argentinos, entre los candidatos a mejor del mundo según la IFFHS

La IFFHS, entidad conformada por 120 especialistas de distintos países, publicó la nómina de árbitros que competirán por el reconocimiento al “Mejor Árbitro del Mundo 2025”. En la lista figuran Tello, quien dirigió la final de la Copa Libertadores 2024, y Herrera, habitual protagonista de partidos de peso en el fútbol argentino. El organismo destacó que la elección se basa en criterios de rendimiento en torneos internacionales y en la calidad de sus actuaciones en finales o instancias decisivas, sin considerar su desempeño en los campeonatos locales.