Dos árbitros argentinos, entre los candidatos a mejor del mundo según la IFFHS
Facundo Tello y Darío Herrera integran la lista de 25 jueces nominados por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol al premio 2025.
La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) dio a conocer el listado de 25 árbitros candidatos a mejor del mundo en 2025, y entre ellos aparecen los argentinos Facundo Tello y Darío Herrera. El bahiense y el neuquino comparten la nómina con los principales jueces del fútbol internacional.
La IFFHS, entidad conformada por 120 especialistas de distintos países, publicó la nómina de árbitros que competirán por el reconocimiento al “Mejor Árbitro del Mundo 2025”. En la lista figuran Tello, quien dirigió la final de la Copa Libertadores 2024, y Herrera, habitual protagonista de partidos de peso en el fútbol argentino. El organismo destacó que la elección se basa en criterios de rendimiento en torneos internacionales y en la calidad de sus actuaciones en finales o instancias decisivas, sin considerar su desempeño en los campeonatos locales.
Tello, que ya participó en el Mundial de Qatar 2022, es uno de los principales candidatos argentinos para integrar el plantel arbitral del Mundial 2026, junto a Nicolás Ramírez.
Nombres destacados y candidatos al premio
En el listado también figuran los brasileños Wilton Sampaio y Raphael Claus, el chileno Piero Maza —quien este miércoles dirigirá Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Libertadores— y el venezolano Jesús Valenzuela, entre otros representantes sudamericanos.
Por Europa, los principales postulantes son François Letexier (Francia) —ganador en 2024—, Szymon Marciniak (Polonia) —premiado en 2022 y 2023—, Istvan Kovacs (Rumania) y Michael Oliver (Inglaterra). La publicación oficial de la IFFHS incluyó las fotos de cuatro árbitros destacados: Letexier, Al Jassim, Kovacs y Tello, lo que marca el reconocimiento al argentino a nivel global.
Lista completa de nominados
- Clement Turpin (Francia)
- Espen Eskas (Noruega)
- Felix Zwayer (Alemania)
- François Letexier (Francia)
- Istvan Kovacs (Rumania)
- José María Sánchez Martínez (España)
- Maurizio Mariani (Italia)
- Michael Oliver (Inglaterra)
- Sandro Schärer (Suiza)
- Slavko Vincic (Eslovenia)
- Szymon Marciniak (Polonia)
- Darío Herrera (Argentina)
- Esteban Ostojich (Uruguay)
- Facundo Tello (Argentina)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Piero Maza (Chile)
- Raphael Claus (Brasil)
- Wilton Sampaio (Brasil)
- César Arturo Ramos (México)
- Iván Barton (El Salvador)
- Dahane Beida (Mauritania)
- Mustapha Ghorbal (Argelia)
- Alireza Faghani (Australia)
- Abdulrahman Al Jassim (Qatar)
- Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)
