Dieron detalles de la medida disciplinaria de Alpine con Franco Colapinto por su adelantamiento a Pierre Gasly
Flavio Briatore confirmó la acción disciplinaria contra el argentino por desobedecer una orden de equipo. La decisión generó indignación entre los fans.
El ambiente en el equipo Alpine se tensó tras el Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto decidió adelantar a Pierre Gasly ignorando una orden de equipo, argumentando que su ritmo en pista era notablemente superior, lo que derivó en una medida disciplinaria que se conoció en las últimas horas.
Aunque la jugada fue un acto de velocidad, le costó al argentino una disculpa formal, que trascendió este martes y no tardó en generar algo de bronca entre los fanáticos del pilarense.
El encargado de confirmar el desenlace de la polémica fue el director de la escudería, Flavio Briatore, quien aseguró que el tema está zanjado, pero no sin antes imponer una condición a Colapinto. "Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras", señaló.
La noticia de la disculpa obligada ha resonado con fuerza en las redes sociales. Numerosos seguidores de la Fórmula 1 han criticado a Alpine por penalizar el mérito deportivo, recordando que Colapinto era visiblemente más rápido en ese momento y que, en situaciones inversas, el argentino había cumplido con la orden de ceder su posición al francés.
La escudería, sin embargo, busca dejar el incidente en el pasado. Ambos pilotos se mostraron en sintonía durante el Gran Premio de México, con Alpine compartiendo imágenes de ellos trabajando juntos, en un esfuerzo por demostrar que la paz ha regresado a los boxes.
En medio de ese escenario, el asesor principal de la escudería, también elogió el rendimiento del bonaerense. Durante una entrevista con la revista alemana Auto Motor Sport, aseguró que está atravesando su mejor momento desde que llegó a la categoría.
“Franco ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre (Gasly)”, afirmó el experimentado dirigente, dejando entrever que la renovación del contrato podría estar encaminada.
Según el medio alemán, todo apunta a que el argentino continuará en Alpine durante la temporada 2026, una noticia que generó euforia entre los fanáticos de la F1 en Argentina y en toda América Latina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario