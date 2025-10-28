Dieron detalles de la medida disciplinaria de Alpine con Franco Colapinto por su adelantamiento a Pierre Gasly

En medio de ese escenario, el asesor principal de la escudería, también elogió el rendimiento del bonaerense. Durante una entrevista con la revista alemana Auto Motor Sport, aseguró que está atravesando su mejor momento desde que llegó a la categoría.

“Franco ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre (Gasly)”, afirmó el experimentado dirigente, dejando entrever que la renovación del contrato podría estar encaminada.

Según el medio alemán, todo apunta a que el argentino continuará en Alpine durante la temporada 2026, una noticia que generó euforia entre los fanáticos de la F1 en Argentina y en toda América Latina.