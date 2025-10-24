Izquierdoz apuntó contra Daronco tras el empate de Lanús: "Cumplió su promesa"

Embed DARONCO DIO EL PENAL



¿Qué te pareció la mano que cobró el árbitro brasileño que derivó en el 2-2 de la U contra Lanús?



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 24, 2025

Cuándo se juega la vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Con el empate, la serie quedó abierta y se definirá el jueves 30 de octubre a las 19:00, en La Fortaleza. Será el regreso de la U. de Chile a la Argentina tras los recordados incidentes en Avellaneda frente a Independiente, aunque sin la presencia de su público debido a la sanción impuesta por CONMEBOL.

El conjunto del sur del Gran Buenos Aires, por su parte, intentará capitalizar la localía para cerrar una llave que se volvió más caliente de lo esperado.