Izquierdoz apuntó contra Daronco tras el empate de Lanús: "Cumplió su promesa"
El capitán del Granate estalló contra el árbitro brasileño luego del polémico penal que le dio el empate a la U de Chile. Aseguró que lo había anticipado durante el partido.
Carlos Izquierdoz no se guardó nada luego del empate 1-1 entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. El defensor y capitán del conjunto granate cargó con dureza contra el árbitro Anderson Daronco, protagonista de la polémica de la noche, tras sancionar un penal que le permitió al equipo chileno igualar el marcador.
“Me parece lamentable”, lanzó el exjugador de Boca en zona mixta, visiblemente molesto por el desenlace. El enojo del “Cali” se debe no solo a la decisión del juez brasileño, sino a lo que consideró una actitud provocadora durante todo el segundo tiempo.
“Desde que arrancó el complemento me venía diciendo: ‘Le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30’. En todas las jugadas me repetía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido”, denunció el zaguero, que no dudó en redoblar la apuesta: “Pregúntenle a él. Me lo dijo tres o cuatro veces. No entiendo cómo un árbitro puede manejar un partido de esa manera”.
El tanto de la U. de Chile llegó desde los doce pasos, luego de una discutida infracción dentro del área que Daronco sancionó sin recurrir al VAR. La decisión desató la furia de los jugadores de Lanús, entre ellos Izquierdoz, quien fue amonestado por protestar.
Al finalizar el encuentro, se produjeron incidentes entre los bancos de suplentes y el árbitro debió retirarse escoltado. Se espera que en las próximas horas se conozca su informe y si habrá sanciones por el tumulto.
Cuándo se juega la vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025
Con el empate, la serie quedó abierta y se definirá el jueves 30 de octubre a las 19:00, en La Fortaleza. Será el regreso de la U. de Chile a la Argentina tras los recordados incidentes en Avellaneda frente a Independiente, aunque sin la presencia de su público debido a la sanción impuesta por CONMEBOL.
El conjunto del sur del Gran Buenos Aires, por su parte, intentará capitalizar la localía para cerrar una llave que se volvió más caliente de lo esperado.
