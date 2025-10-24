Conmebol abrió un expediente tras el grave ataque de hinchas de Universidad de Chile al micro de Lanús

Por su parte, Nicolás Russo, presidente del club, describió los hechos en diálogo con TNT Sports y cuestionó la falta de presencia policial: “Llegamos acá y la policía no estaba. Yo venía en el micro con los jugadores y detrás venía el micro de los dirigentes, a ese le pegaron un piedrazo que marcó el vidrio y en el nuestro pegó otro que rompió un vidrio. No había un policía y estamos hablando a 50 metros de la cancha”.

Russo añadió: “Por suerte no pasó nada, esperemos que se tomen los recaudos que corresponden para estos partidos. Ya hay antecedentes, se juega sin público y sigue habiendo incidentes. No nos vamos a meter en las decisiones de Conmebol. Me llaman la atención los serios incidentes que tuvieron en Avellaneda, y que después nos encontramos que venimos acá y que el control es mínimo. No nos cuidaron”.