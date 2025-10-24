Conmebol abrió un expediente tras el grave ataque de hinchas de Universidad de Chile al micro de Lanús
Chilenos lanzaron piedras contra el ómnibus del “Granate” antes del partido, rompiendo vidrios, y el organismo analiza ahora las responsabilidades.
La Conmebol abrió un expediente oficial tras los graves incidentes ocurridos en la previa del partido entre Lanús y Universidad de Chile en la previa al duelo por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana. En su llegada al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la delegación argentina fue blanco de piedras por parte de hinchas locales, que provocaron la rotura de vidrios del micro y generaron momentos de extrema tensión antes del inicio del encuentro.
Ante la situación, el organismo sudamericano decidió iniciar una investigación para determinar responsabilidades y garantizar que no se repitan hechos similares.
El ómnibus del “Granate” sufrió varios impactos que causaron daños materiales, aunque por fortuna ninguno de los jugadores ni miembros del cuerpo técnico resultó herido.
Según informó Doble Amarilla, en los próximos días la Conmebol solicitará descargos a ambos clubes, marcando el primer paso de lo que será un proceso administrativo destinado a esclarecer los hechos y evaluar posibles sanciones. La medida refleja la preocupación de la entidad por la seguridad de las delegaciones visitantes en partidos internacionales, un tema que ha sido recurrente en el fútbol sudamericano.
Repercusiones
Eduardo Salvio, delantero de Lanús, compartió su indignación a través de redes sociales tras la agresión: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡¡Lamentable!! ¿¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar??”, acompañando su mensaje con imágenes que muestran una de las piedras que impactó dentro del micro.
Por su parte, Nicolás Russo, presidente del club, describió los hechos en diálogo con TNT Sports y cuestionó la falta de presencia policial: “Llegamos acá y la policía no estaba. Yo venía en el micro con los jugadores y detrás venía el micro de los dirigentes, a ese le pegaron un piedrazo que marcó el vidrio y en el nuestro pegó otro que rompió un vidrio. No había un policía y estamos hablando a 50 metros de la cancha”.
Russo añadió: “Por suerte no pasó nada, esperemos que se tomen los recaudos que corresponden para estos partidos. Ya hay antecedentes, se juega sin público y sigue habiendo incidentes. No nos vamos a meter en las decisiones de Conmebol. Me llaman la atención los serios incidentes que tuvieron en Avellaneda, y que después nos encontramos que venimos acá y que el control es mínimo. No nos cuidaron”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario