Lanús vs. Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El Granate recibe este jueves a Universidad de Chile desde las 19.00, tras el 2-2 en Santiago. El equipo argentino va por su tercera final en la Copa Sudamericana.
Lanús se mide este jueves ante Universidad de Chile por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con el objetivo de alcanzar una nueva final continental. Luego del 2-2 en Santiago, el equipo de Mauricio Pellegrino buscará hacerse fuerte en La Fortaleza y sellar su pasaje al partido decisivo del certamen.
En la ida, el Granate había sacado ventaja con un doblete de Rodrigo Castillo, pero sobre el final, el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó un penal polémico que Charles Aránguiz cambió por gol para el local. El resultado dejó la serie abierta y con sabor amargo para el elenco argentino.
El equipo dirigido por Pellegrino llega a este partido tras finalizar líder el grupo G con 12 puntos por delante del Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego eliminó a Central Córdoba en octavos, a Fluminense en cuartos y ahora buscará meterse en el partido decisivo con el sueño de volver al alzar el título como en el 2013 al vencer al Ponte Preta de Brasil.
El elenco trasandino comandado por el argentino Gustavo Álvarez llega a la Argentina luego de su derrota 1-0 ante la Católica el pasado domingo. En la Copa, por su parte, llegó en los 16avos tras salir 3° en el grupo A de la Libertadores por detrás de Estudiantes y Botafogo. En la Sudamericana, eliminó a Guaraní, dejó en el camino a Independiente, Alianza Lima y ahora sueña con Lanús.
Formaciones del encuentro entre Lanús y Universidad de Chile
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: ESPN
- Árbitro: Alexis Herrera
- VAR: Ángel Arteaga
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
