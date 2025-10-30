Lanús vs. Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El elenco trasandino comandado por el argentino Gustavo Álvarez llega a la Argentina luego de su derrota 1-0 ante la Católica el pasado domingo. En la Copa, por su parte, llegó en los 16avos tras salir 3° en el grupo A de la Libertadores por detrás de Estudiantes y Botafogo. En la Sudamericana, eliminó a Guaraní, dejó en el camino a Independiente, Alianza Lima y ahora sueña con Lanús.