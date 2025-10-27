La Aprevide advirtió a los hinchas de la Universidad de Chile antes del duelo ante Lanús

La medida de exclusión para los hinchas visitantes rige desde los disturbios protagonizados en agosto durante el choque entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, que terminó con diez heridos y más de 90 detenidos. Pese a que hubo involucrados de ambos clubes, la Conmebol sancionó al equipo argentino y permitió que los chilenos continuaran en competencia, lo que generó malestar en la dirigencia local.

Ahora, Lanús y la “U” definirán su pase a la final en un contexto de alta tensión, con la seguridad como prioridad absoluta para evitar nuevos episodios de violencia.