El episodio ocurrió en el tercer chukker, cuando Las Monjitas ganaba por 4-1, tras un choque con Lukín Monteverde luego de una jugada de ataque y la posterior reanudación del juego. Aunque el impacto se produjo a baja velocidad, la yegua cayó sobre el jugador y lo dejó inmovilizado contra el suelo bajo un peso cercano a los 500 kilos durante varios segundos, sin poder incorporarse de inmediato.