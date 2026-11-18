Dramático accidente en el Abierto de Palermo: Bautista Bayugar quedó atrapado bajo su yegua de 500 kilos
El polista de La Aguada cayó en el tercer chukker ante Las Monjitas y debió ser asistido por compañeros y un árbitro antes de ir a un centro médico.
Un dramático accidente se registró este miércoles en el Abierto Argentino de Palermo cuando el polista Bautista Bayugar, integrante de La Aguada, sufrió una caída y quedó atrapado debajo de su yegua durante el partido frente a Las Monjitas en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo.
El episodio ocurrió en el tercer chukker, cuando Las Monjitas ganaba por 4-1, tras un choque con Lukín Monteverde luego de una jugada de ataque y la posterior reanudación del juego. Aunque el impacto se produjo a baja velocidad, la yegua cayó sobre el jugador y lo dejó inmovilizado contra el suelo bajo un peso cercano a los 500 kilos durante varios segundos, sin poder incorporarse de inmediato.
El rescate y el traslado a un centro médico
Ante la gravedad de la situación, Juan Martín Nero (de Las Monjitas), Iñaki Laprida (de La Aguada) y uno de los árbitros desmontaron rápidamente para asistir a Bayugar. Los tres sujetaron al animal de sus extremidades para ayudarlo a ponerse de pie y liberar al polista aprisionado.
Una vez rescatado, Bayugar recibió asistencia inicial del equipo médico del torneo y fue trasladado a un centro asistencial para realizar estudios complementarios y evaluar eventuales lesiones, mientras que Santiago Loza ingresó en su lugar para continuar el encuentro.
Una jornada marcada por el retraso y el resultado
El cruce, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B, había sido programado originalmente para las 14:00, pero debió postergarse una hora por lluvias tras inspecciones del campo de juego realizadas por la Asociación Argentina de Polo (AAP).
Finalmente, el partido arrancó a las 15:00 y terminó con una amplia victoria de Las Monjitas por 20-8 sobre La Aguada, en una tarde signada por el susto que protagonizó Bayugar.
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