El presente de Gianluca Prestianni en la Selección Argentina

A los 20 años, el delantero surgido en Vélez Sarsfield y nacido en Ciudadela se ganó un lugar entre las caras nuevas de la Selección en la era post-Mundial. Tuvo un rol importante en la fecha FIFA de noviembre, en la que Argentina enfrentó a Uruguay y Costa Rica. En el Benfica, sus actuaciones en la temporada 2026-27 volvieron a poner el foco en lo futbolístico. Según el mismo medio, despierta el interés de varios clubes de Europa.