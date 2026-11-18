Gianluca Prestianni habló de la sanción por el cruce con Vinicius: "Me acusaron sin saber nada"
Gianluca Prestianni habló tras el 7-0 a Costa Rica sobre la sanción por el cruce con Vinicius y apuntó contra quienes lo juzgaron sin conocerlo.
Gianluca Prestianni habló por primera vez después de la fecha FIFA sobre la sanción que recibió tras su cruce con Vinicius Junior, en un Benfica-Real Madrid por la Champions League. En zona mixta, después del 7-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica, el delantero apuntó contra quienes lo cuestionaron: “Me acusaron sin saber nada”.
Le preguntaron si su buen presente en la Selección y en el Benfica era una revancha. El futbolista dijo que no lo ve así: lo atribuyó al trabajo y al apoyo de su entorno y del club, que, según contó, saben qué tipo de persona es. También reconoció que trabajó en lo mental para dar vuelta la página, porque sabía, según sus palabras, cómo habían sido las cosas.
Gianluca Prestianni habló de la sanción por el cruce con Vinicius: “Me acusaron sin saber nada”
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La sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni
El conflicto empezó cuando Vinicius denunció que el argentino le había dirigido insultos racistas. Prestianni recibió una suspensión de seis partidos, aunque solo cumplió uno de forma efectiva: la vuelta ante el Real Madrid por los 16avos de final de la última Champions. Además, tiene tres partidos en suspenso, sujetos a un período de prueba de dos años.
La sanción se extendió al ámbito de la FIFA, lo que le habría hecho perder los dos primeros partidos del Mundial 2026. Según Bolavip, esa extensión fue lo que lo dejó afuera de la lista para la Copa del Mundo.
El presente de Gianluca Prestianni en la Selección Argentina
A los 20 años, el delantero surgido en Vélez Sarsfield y nacido en Ciudadela se ganó un lugar entre las caras nuevas de la Selección en la era post-Mundial. Tuvo un rol importante en la fecha FIFA de noviembre, en la que Argentina enfrentó a Uruguay y Costa Rica. En el Benfica, sus actuaciones en la temporada 2026-27 volvieron a poner el foco en lo futbolístico. Según el mismo medio, despierta el interés de varios clubes de Europa.
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