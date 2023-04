El pisotón del que habla toda la NBA: el momento de furia de Draymond Green

draymond green.mp4

“La explicación (que me dieron) fue que lo pisé demasiado fuerte”, explicó en la rueda de prensa. A 7 minutos del final, Sabonis se encontraba en el suelo tras caerse en la lucha por un rebote y tomó del pie a Green que intentaba contraatacar y el pívot de los Warriors pisó en el pecho al lituano.

“Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos”, comentó al referirse a un incidente parecido que, según aseguró, tuvo lugar en el primer partido con Malik Monk. “Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos”, agregó.

Las pruebas de rayos X que le hicieron los Kings a Sabonis determinaron que no tiene ningún problema en el pecho, aunque el martes realizarán nuevos test como medida de precaución.