Dura caída para la Sub-17: Argentina fue superada por Colombia y hubo incidentes en el final

Embed SE DESCONTROLÓ TODO: ¡DOS EXPULSADOS PARA LA ALBICELESTE!



Alrededor de los 88' tras un saque de banda a favor de la Tricolor, Simón Escobar y Alan Alcaraz recibieron tarjeta roja por provocación



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La derrota deja un sabor amargo en el cierre del torneo, aunque no opaca el objetivo principal que era clasificar al Mundial. Sin embargo, el rendimiento en la final evidenció diferencias importantes frente a un rival que mostró mayor solidez, eficacia y control emocional. El cuerpo técnico deberá trabajar no solo en los aspectos futbolísticos, sino también en la conducta dentro del campo de juego, especialmente en instancias decisivas donde la presión suele jugar un papel determinante.