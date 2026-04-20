Dura caída para la Sub-17: Argentina fue superada por Colombia y hubo incidentes en el final
El seleccionado juvenil sufrió una goleada en la definición del Sudamericano, en un partido marcado por la superioridad rival y un cierre caótico con múltiples expulsiones.
La Selección Argentina Sub-17 no pudo coronar su participación en el Sudamericano y cayó con contundencia por 4-0 frente a Colombia en la final disputada en Luque, Paraguay. El equipo albiceleste, que ya había asegurado su clasificación al Mundial de la categoría, se vio ampliamente superado por un rival que dominó el encuentro de principio a fin.
El desarrollo del partido tuvo un punto de quiebre sobre el cierre del primer tiempo, cuando Miguel Agámez marcó un golazo que abrió el marcador tras una interrupción por un corte de luz. Ese tanto le dio al conjunto cafetero el impulso necesario para encarar el complemento con mayor confianza.
En la segunda mitad, el equipo colombiano impuso condiciones y convirtió el partido en un monólogo. Matías Caicedo amplió la ventaja, luego el propio Agámez volvió a aparecer para estirar la diferencia y, finalmente, José Escorcia selló el 4-0 definitivo, reflejando la superioridad de su equipo.
Por el lado argentino, el encuentro se desvirtuó aún más con una serie de expulsiones que complicaron cualquier intento de reacción. Mateo Mendizabal vio la tarjeta roja por juego brusco, y en los minutos finales también fueron expulsados Simón Escobar y Alan Alcaraz, ambos por agredir a rivales en medio de un clima de tensión que derivó en un cierre caótico.
La derrota deja un sabor amargo en el cierre del torneo, aunque no opaca el objetivo principal que era clasificar al Mundial. Sin embargo, el rendimiento en la final evidenció diferencias importantes frente a un rival que mostró mayor solidez, eficacia y control emocional. El cuerpo técnico deberá trabajar no solo en los aspectos futbolísticos, sino también en la conducta dentro del campo de juego, especialmente en instancias decisivas donde la presión suele jugar un papel determinante.
Más allá del resultado, la experiencia acumulada en este Sudamericano será clave para el futuro de estos jóvenes futbolistas, que tendrán la oportunidad de revancha en la próxima cita mundialista.
Mirá el resumen de la final Sub-17 entre Argentina y Colombia
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