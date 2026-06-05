Mundial 2026: quién es Vladimir Petkovic, el DT de Argelia
Es de Bosnia y asumió el puesto de DT en febrero del 2024. Fue el entrenador de Suiza en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Descubrí su idea de juego en la nota.
Argelia debutará en el Mundial 2026 ante la Selección Argentina con la ilusión de dar el batacazo en la primera fecha del Grupo J. El equipo llega con un proyecto consolidado y bajo la conducción de Vladimir Petkovic, quien está en el cargo desde febrero del 2024 y conducirá el sueño de todo un país en Estados Unidos, México y Canadá.
El entrenador bosnio, que cuenta con una extensa carrera en el fútbol europeo, logró su mayor título a nivel de clubes con la Coppa Italia 2012-2013 al mando de la Lazio. Además, entre 2014 y 2021 dirigió a la selección de Suiza, a la que llevó al Mundial de Rusia 2018 y con la que alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2020.
Cuál es la historia y qué método usa Petkovic, el entrenador de Argelia
Petkovic inició su recorrido como entrenador en el fútbol formativo de Suiza, donde fue ganando experiencia hasta dar el salto a la máxima categoría con el Young Boys, equipo en el que comenzó a consolidar su nombre en el viejo continente gracias a los buenos resultados en el ámbito local.
Su paso a la élite del fútbol lo dio en 2012, cuando llegó a la Lazio y alcanzó el hito más importante a nivel de clubes: conquistar la Coppa Italia 2012-2013 en la final ante la Roma, un título que marcó un antes y después en su carrera.
Luego tomó el mando de Suiza, donde permaneció siete años y logró resultados importantes en torneos internacionales. Entre sus hazañas más recordadas aparece la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa 2020, instancia en la que su equipo eliminó a Francia en una de las grandes sorpresas del certamen.
Desde 2024 está al frente de Argelia, conjunto con el que consiguió una clasificación temprana al Mundial 2026 y buenos rendimientos en la Copa Africana de Naciones. Sus equipos suelen destacarse por un orden táctico marcado, solidez defensiva y transiciones rápidas en ataque, priorizando la eficacia por sobre la tenencia del balón.
Las fechas de Argentina en la fase de grupos
La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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