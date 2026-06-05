Mundial 2026: quién es Vladimir Petkovic, el DT de Argelia

Luego tomó el mando de Suiza, donde permaneció siete años y logró resultados importantes en torneos internacionales. Entre sus hazañas más recordadas aparece la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa 2020, instancia en la que su equipo eliminó a Francia en una de las grandes sorpresas del certamen.

Desde 2024 está al frente de Argelia, conjunto con el que consiguió una clasificación temprana al Mundial 2026 y buenos rendimientos en la Copa Africana de Naciones. Sus equipos suelen destacarse por un orden táctico marcado, solidez defensiva y transiciones rápidas en ataque, priorizando la eficacia por sobre la tenencia del balón.

Las fechas de Argentina en la fase de grupos

La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

seleccion argentina (5) Argentina debutará el martes 16 de junio.

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.