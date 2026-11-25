Intentó levantar 605 kilos pero no pudo, se le cayó la pesa en el pecho y tuvo que anunciar su retiro
El atleta sufrió lesiones graves tras el accidente en el intento de anotar una nueva marca y comunicó que deja la actividad.
El levantador de pesas ruso Alexander Kostyanov anunció su retiro tras sufrir lesiones graves cuando intentó levantar 605 kilogramos durante la Copa Yermak 11, disputada en Tyumén, Rusia, y la barra le cayó sobre el pecho.
Minutos antes del accidente, el atleta de 35 años había logrado un press de banca de 555 kilogramos, marca señalada como récord mundial a nivel de federación. Pero quiso quebrar una nueva marca y terminó con su carrera deportiva.
El accidente con los 605 kilos y las lesiones
Tras completar los 555 kilos, Kostyanov y su equipo cargaron la barra con 605 kilogramos y, en el momento del intento, su brazo no resistió la tensión y el peso le cayó encima, mientras sus asistentes acudían a socorrerlo.
El incidente le provocó una rotura del tendón del bíceps, una dislocación del pulgar con rotura de ligamentos y un hematoma en el pecho, además de agravar el cuadro físico detectado en los estudios médicos sobre su mano derecha.
El anuncio del retiro y su impacto
Kostyanov explicó que estaba preparado físicamente tras haber movido ese peso o más en los entrenamientos, pero atribuyó lo ocurrido a una sobrecarga de su sistema nervioso central y la descarga de adrenalina en el torneo.
A partir del diagnóstico médico, que advirtió sobre degeneración articular grave, artrosis avanzada y secuelas irreversibles, el competidor de la categoría Unlimited de la federación NAP decidió retirarse para priorizar su movilidad y su familia, ya que tiene tres hijos y espera el cuarto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario