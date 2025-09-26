La polémica declaración de Pipo Gorosito que reavivó el escándalo entre U. de Chile e Independiente

Otra serie de Universidad de Chile marcada por incidentes

La serie entre ambos equipos ya venía marcada por incidentes: en Perú, se denunció que hinchas chilenos lograron ingresar al estadio pese a la sanción impuesta por Conmebol, lo que generó malestar en el local. Desde el club peruano aseguraron que presentarán un reclamo formal al organismo sudamericano, argumentando que esa situación representó un riesgo para la seguridad.

El trasfondo de este cruce está cargado de tensión por lo sucedido en Avellaneda, cuando la violencia de la barra de Independiente provocó la cancelación de la serie de octavos de final, con Conmebol otorgándole el pase a la U. de Chile. Desde entonces, cada paso del conjunto trasandino en el certamen se encuentra bajo observación y rodeado de cuestionamientos.

En este contexto, las palabras de Gorosito no hicieron más que sumar combustible a la polémica. Para muchos, su comentario fue innecesario y perjudicial, sobre todo en un momento donde la región futbolera intenta dejar atrás hechos de violencia y fomentar un clima de mayor respeto en el deporte.