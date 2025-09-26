La polémica declaración de Pipo Gorosito que reavivó el escándalo entre U. de Chile e Independiente
El entrenador argentino lanzó una frase desafortunada tras la eliminación de su equipo ante el conjunto chileno en la Copa Sudamericana, en medio de un clima enrarecido.
La clasificación de Universidad de Chile a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, tras superar a Alianza Lima, volvió a quedar en el centro de la controversia. El motivo fue una declaración de Néstor “Pipo” Gorosito, técnico del equipo peruano, quien respondió de manera poco feliz a una consulta sobre los episodios de violencia que involucraron a hinchas chilenos semanas atrás, durante el partido suspendido frente a Independiente en Avellaneda.
En conferencia de prensa, al ser preguntado por un altercado ocurrido en la zona de vestuarios, el DT aseguró que un dirigente de la U. de Chile los había cargado tras la eliminación, lo que derivó en su comentario polémico: “Nosotros no dijimos nada cuando a ellos los hicieron mostrar el culo en Argentina”.
La frase, rápidamente replicada en medios chilenos, fue interpretada como una burla a la brutal agresión sufrida por los simpatizantes de la U en Avellaneda, cuando fueron atacados por barras de Independiente.
Medios como La Tercera y Bio Bio criticaron con dureza las palabras del técnico argentino, señalando que minimizaban un hecho de violencia grave. Incluso Michael Clark, presidente del club chileno, salió a responder: “Yo no fui quien los cargó, pero estas cosas no ayudan. Hay que tener más responsabilidad”.
Otra serie de Universidad de Chile marcada por incidentes
La serie entre ambos equipos ya venía marcada por incidentes: en Perú, se denunció que hinchas chilenos lograron ingresar al estadio pese a la sanción impuesta por Conmebol, lo que generó malestar en el local. Desde el club peruano aseguraron que presentarán un reclamo formal al organismo sudamericano, argumentando que esa situación representó un riesgo para la seguridad.
El trasfondo de este cruce está cargado de tensión por lo sucedido en Avellaneda, cuando la violencia de la barra de Independiente provocó la cancelación de la serie de octavos de final, con Conmebol otorgándole el pase a la U. de Chile. Desde entonces, cada paso del conjunto trasandino en el certamen se encuentra bajo observación y rodeado de cuestionamientos.
En este contexto, las palabras de Gorosito no hicieron más que sumar combustible a la polémica. Para muchos, su comentario fue innecesario y perjudicial, sobre todo en un momento donde la región futbolera intenta dejar atrás hechos de violencia y fomentar un clima de mayor respeto en el deporte.
