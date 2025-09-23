Polémica en Avellaneda: Racing reclamó penal a Maravilla Martínez en la revancha con Vélez
Una jugada en el área del Fortín generó tensión: Elías Gómez golpeó al delantero de la Academia, pero el árbitro cobró falta previa y anuló la acción.
El partido de cuartos de final entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores sumó una jugada polémica que encendió la tensión en Avellaneda. Tras un choque en el área entre Elías Gómez y Adrián “Maravilla” Martínez, los hinchas reclamaron penal, aunque el árbitro anuló la acción por una infracción previa sobre el arquero Tomás Marchiori.
Polémica jugada en Racing-Vélez: ¿era penal para la Academia?
Todo ocurrió tras una salida en falso del arquero del equipo visitante. La pelota quedó en el aire y, en el forcejeo, el defensor del Fortín impactó en dos ocasiones a Adrián “Maravilla” Martínez sin intención de disputar el balón. Pese a las protestas, el árbitro decidió cobrar una infracción previa sobre el guardameta, por lo que la jugada quedó anulada y el partido se reanudó sin sanción para Vélez.
La jugada generó un fuerte ida y vuelta entre los cuerpos técnicos y encendió la temperatura del partido, que ya se jugaba con máxima intensidad. La serie, muy pareja, continúa al rojo vivo rumbo a definir un lugar en semifinales.
La alineación confirmada de Racing para la revancha con Vélez por los cuartos de Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.
La alineación confirmada de Vélez para visitar a Racing por la Copa Libertadores
Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.
Otros datos del partido entre Racing y Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores
- Hora: 19.00
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Esteban Ostojich
- VAR: Andrés Cunha
- Estadio: Presidente Perón
