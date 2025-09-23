Polémica en Avellaneda: Racing reclamó penal a Maravilla Martínez en la revancha con Vélez

Polémica jugada en Racing-Vélez: ¿era penal para la Academia?

Todo ocurrió tras una salida en falso del arquero del equipo visitante. La pelota quedó en el aire y, en el forcejeo, el defensor del Fortín impactó en dos ocasiones a Adrián “Maravilla” Martínez sin intención de disputar el balón. Pese a las protestas, el árbitro decidió cobrar una infracción previa sobre el guardameta, por lo que la jugada quedó anulada y el partido se reanudó sin sanción para Vélez.