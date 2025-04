Dura sanción a Leonel Pernía: no podrá correr por dos años y multa millonaria

El escándalo se desató tras un toque en la última vuelta que dejó a ambos pilotos sin chances de ganar la carrera, lo que impidió que Pernía lograra el campeonato. Apenas bajada la bandera a cuadros, se dirigió a Jakos, lo tomó del cuello y lo acusó públicamente: “Así no se corre, pendejo. Me arruinaste el campeonato con una maniobra mala leche”. Más tarde, en declaraciones televisivas, agravó la situación: “La CAF me chupa bien la v…”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1867884953222205446&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] "La CAF me chupa bien la verga": el piloto Leonel Pernía, suspendido por insultar a una comisión de la asociación de corredores de la categoría.



@CarburandoTV https://t.co/raQTTYxaIn pic.twitter.com/5QL4o5uJgn — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 14, 2024

Desde entonces, las consecuencias no tardaron en llegar. Además de la suspensión por dos años en todas las categorías fiscalizadas por la ACTC, Pernía deberá abonar la multa millonaria a la Fundación Favaloro en un plazo de 30 días, informando luego el cumplimiento al Departamento Deportivo de la entidad.

El propio piloto tandilense, campeón de la Clase 3 en 2023, aseguró que la sanción es “injusta” y denunció un trato desigual por parte de la ACTC. “La injusticia es siempre para nuestro lado. Últimamente, cualquier cosa que haga Pernía es excluido o sancionado”, dijo, al tiempo que recordó cuando su auto apareció con dos impactos de bala tras una fecha en Viedma.

Su hijo Tiago también reaccionó en redes sociales y cuestionó con dureza la decisión: “Se le puede tirar tiros a un auto de carreras con un piloto dentro… pero no podés equivocarte en una entrevista y pedir perdón. Se nota que miden con distinta vara”. Del otro lado, Jakos negó haber actuado con mala intención y consideró que el enojo de Pernía fue desmedido: “Estamos corriendo por lo mismo. Cuando vea bien las cámaras se va a dar cuenta de que no fue mala leche”.

Con este fallo, la ACTC dejó en claro que no tolerará agresiones ni faltas de respeto, por más que provengan de figuras consagradas. Leonel Pernía deberá ahora cumplir una de las sanciones más duras que se recuerden en el automovilismo argentino reciente.