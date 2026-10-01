Durísima baja en Boca: Tomás Belmonte se rompió los meniscos y se pierde lo que resta del año
El mediocampista sufrió un fuerte choque en la práctica y deberá pasar por el quirófano. Rodolfo Arruabarrena pierde a una pieza clave del recambio de cara al cierre de la temporada.
Golpe inesperado en el ecosistema xeneize. En medio de un presente futbolístico favorable, las alarmas se encendieron de manera drástica en el predio de Ezeiza tras confirmarse una pésima noticia médica: Tomás Belmonte sufrió la rotura de los meniscos de su rodilla y deberá someterse a una intervención quirúrgica que lo mantendrá alejado de las canchas por lo que resta de 2026.
El incidente ocurrió durante la jornada del miércoles en Boca Predio. El ex volante de Lanús protagonizó un fuerte choque accidental con un compañero de equipo y, si bien logró finalizar la práctica con algunas molestias, el panorama empeoró de forma considerable al día siguiente. Ante la persistencia del dolor que le impidió trabajar a lapar del grupo, el cuerpo médico determinó la realización de estudios de alta complejidad que terminaron ratificando el diagnóstico.
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La lesión representa un verdadero dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena. Si bien la zona media titular suele salir de memoria con Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, el Toto se había consolidado como la primera rueda de auxilio indispensable para el cuerpo técnico. Su polifuncionalidad le permitió sumar minutos con regularidad, acumulando nueve presentaciones —cinco desde el inicio— y un gol anotado bajo la conducción del Vasco.
Con la cirugía ya programada, la meta del cuerpo médico y del futbolista apunta a completar la rehabilitación durante los próximos meses con el objetivo claro de comenzar la pretemporada de 2027 a la par de sus compañeros.
En medio del trago amargo, la única novedad positiva para el armado del plantel tiene que ver con la inminente reaparición de Rodrigo Battaglia. El experimentado mediocampista de 35 años ya recibió el alta médica y atraviesa la fase final de acondicionamiento físico para volver a ser citado, presentándose como una alternativa valiosa para encarar la recta decisiva del certamen.
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