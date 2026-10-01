Durísima baja en Boca: Tomás Belmonte se rompió los meniscos y se pierde lo que resta del año

El incidente ocurrió durante la jornada del miércoles en Boca Predio. El ex volante de Lanús protagonizó un fuerte choque accidental con un compañero de equipo y, si bien logró finalizar la práctica con algunas molestias, el panorama empeoró de forma considerable al día siguiente. Ante la persistencia del dolor que le impidió trabajar a lapar del grupo, el cuerpo médico determinó la realización de estudios de alta complejidad que terminaron ratificando el diagnóstico.