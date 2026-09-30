La desconocida historia de Jagger Herrera que une a su familia con el Vasco Arruabarrena

¿Qué recuerda Jorge Coqui Raffo del padre de Jagger?

La historia de Leonardo Herrera también fue repasada por Jorge Coqui Raffo, histórico captador de las inferiores de Boca y entrenador que conoce de cerca el trabajo realizado en las categorías juveniles. Describió las características que tenía el padre de Jagger durante su etapa como futbolista. “Era tiempista, de buen pie. Inteligente y líder. Fue mucho tiempo capitán. Su hijo se parece mucho”, sostuvo.

La comparación entre padre e hijo aparece así como otro elemento de una historia que atraviesa distintas generaciones del club. Leonardo tuvo su recorrido en las inferiores, mientras que ahora es Facundo quien busca consolidarse en el plantel profesional.

Jagger Herrera aprovechó su oportunidad en Boca

El presente de Jagger Herrera explica por qué su nombre comenzó a ganar protagonismo en Boca. El defensor, de 20 años, ya acumula 13 partidos en Primera y logró ganarse un lugar pese a la competencia que existe en su posición.

Su oportunidad apareció a partir de las lesiones de Ayrton Costa y Marco Pellegrino, situación que permitió que el juvenil tuviera sus primeros minutos con el equipo principal. Lo que ocurrió después fue determinante. Herrera respondió con buenas actuaciones y consiguió sostener su lugar incluso cuando los dos zagueros zurdos que estaban lesionados volvieron a estar disponibles físicamente.

Arruabarrena destacó precisamente esa capacidad del joven central para responder cuando recibió la oportunidad: “Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, sigue mostrando esa entereza que tiene que tener un central de Boca, gana muchos duelos y está aprovechando las oportunidades”, había señalado el entrenador.