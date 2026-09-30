La desconocida historia de Jagger Herrera que une a su familia con el Vasco Arruabarrena
El entrenador de Boca sorprendió al revelar que conoce desde hace décadas a la familia del joven defensor. ¿De dónde se conocen?
La aparición de Facundo "Jagger" Herrera en la Primera de Boca no solo tiene una historia relacionada con su presente futbolístico. El joven defensor también tiene un vínculo particular con Rodolfo Arruabarrena, actual entrenador del Xeneize: el Vasco compartió las divisiones inferiores del club con su padre, Leonardo Herrera.
La relación salió a la luz después del triunfo agónico ante Lanús por el Torneo Clausura. En aquella conferencia de prensa, el director técnico fue consultado por el rendimiento del joven zaguero y respondió con una frase que llamó la atención. “Conozco a la familia y sé de qué está hecho”, declaró el entrenador. Detrás de esas palabras había una historia que se remonta varias décadas y que tiene como escenario a las divisiones juveniles de Boca.
Arruabarrena y Leonardo Herrera fueron compañeros en Boca
El vínculo entre el entrenador y la familia de Jagger Herrera comenzó mucho antes de que el defensor llegara a Primera. Arruabarrena fue compañero de Leonardo Herrera, padre del actual zaguero xeneize, durante su etapa en las inferiores del club.
El propio Vasco contó detalles de aquella época en diálogo con Planeta Boca Juniors: “Compartimos infantiles, prenovena y novena. Hasta hice dupla central con él un tiempo”, reveló. Una fotografía correspondiente a la Novena de Boca de 1986 permite reconstruir aquella etapa. En esa formación aparecen jugadores pertenecientes a las categorías 1975 y 1976, entre ellos Arruabarrena y Leonardo Herrera.
Aquella generación también contó con futbolistas que posteriormente alcanzaron la Primera División y otros que continuaron sus carreras en diferentes ámbitos del fútbol. “Aquella camada de juveniles tuvo a algunos que llegaron a Primera, como Juan Cobián, Silvio Rivero y Leonardo Luppino, y otros quedaron en el camino, aunque igual hicieron carrera en el fútbol. Con algunos cada tanto nos mandamos mensajes, mandan alguna foto y demás”, recordó Arruabarrena.
¿Qué recuerda Jorge Coqui Raffo del padre de Jagger?
La historia de Leonardo Herrera también fue repasada por Jorge Coqui Raffo, histórico captador de las inferiores de Boca y entrenador que conoce de cerca el trabajo realizado en las categorías juveniles. Describió las características que tenía el padre de Jagger durante su etapa como futbolista. “Era tiempista, de buen pie. Inteligente y líder. Fue mucho tiempo capitán. Su hijo se parece mucho”, sostuvo.
La comparación entre padre e hijo aparece así como otro elemento de una historia que atraviesa distintas generaciones del club. Leonardo tuvo su recorrido en las inferiores, mientras que ahora es Facundo quien busca consolidarse en el plantel profesional.
Jagger Herrera aprovechó su oportunidad en Boca
El presente de Jagger Herrera explica por qué su nombre comenzó a ganar protagonismo en Boca. El defensor, de 20 años, ya acumula 13 partidos en Primera y logró ganarse un lugar pese a la competencia que existe en su posición.
Su oportunidad apareció a partir de las lesiones de Ayrton Costa y Marco Pellegrino, situación que permitió que el juvenil tuviera sus primeros minutos con el equipo principal. Lo que ocurrió después fue determinante. Herrera respondió con buenas actuaciones y consiguió sostener su lugar incluso cuando los dos zagueros zurdos que estaban lesionados volvieron a estar disponibles físicamente.
Arruabarrena destacó precisamente esa capacidad del joven central para responder cuando recibió la oportunidad: “Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, sigue mostrando esa entereza que tiene que tener un central de Boca, gana muchos duelos y está aprovechando las oportunidades”, había señalado el entrenador.
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