Video: Boca volvió a festejar en el Superclásico femenino con un gol agónico en el descuento

El 1-1 modificó el desarrollo del encuentro. Con el resultado igualado y el reloj avanzando, ambos equipos tuvieron que afrontar un tramo final cargado de tensión, en el que cualquier detalle podía terminar inclinando el clásico.

Andrea Ojeda apareció cuando el empate parecía definido

Cuando el partido se acercaba al final, Boca decidió apostar por una de sus grandes referentes. Andrea Ojeda ingresó a falta de aproximadamente diez minutos y tuvo poco tiempo para influir en el juego. Sin embargo, la histórica goleadora necesitó apenas una oportunidad para cambiar el resultado. A los 92 minutos, cuando el empate parecía prácticamente asegurado, Ojeda apareció para marcar el 2-1 y desatar el festejo de Las Gladiadoras.

Compartimos el momento en que se da este gag maravilloso entre Andre Ojeda y @LaurinaOliveros pic.twitter.com/81sUyFbUHm — BocaFútbolFemenino (@BocaFutFemenino) September 30, 2026

El gol tuvo un peso especial porque no solo significó la victoria de Boca ante River, sino que también fue protagonizado por una futbolista emblemática del club. Con 41 años, Ojeda continúa formando parte de momentos importantes para el equipo y volvió a ser determinante en uno de los partidos más esperados del calendario. Su ingreso tardío terminó teniendo el efecto buscado: aportó experiencia en el tramo decisivo y consiguió marcar la diferencia cuando el encuentro ya parecía destinado a terminar igualado.

¿Cómo quedó Boca después del triunfo ante River?

La victoria tuvo consecuencias importantes para la tabla de posiciones del Torneo Clausura femenino. Boca llegó al segundo puesto y quedó a dos unidades de San Luis FC, que continúa en lo más alto de la competencia.

River, por su parte, no pudo aprovechar su condición de local y permaneció en la décima posición del campeonato. El resultado significó además un golpe en un partido que las Millonarias habían conseguido equilibrar después de comenzar abajo en el marcador.