Video: Boca volvió a festejar en el Superclásico femenino con un gol agónico en el descuento
Las Gladiadoras derrotaron 2-1 a River en el River Camp gracias a la aparición de Andrea Ojeda a los 92 minutos. La histórica goleadora había ingresado apenas diez minutos antes.
Boca se quedó con un nuevo Superclásico femenino después de imponerse 2-1 frente a River en condición de visitante. El partido, correspondiente a la sexta fecha reprogramada del Torneo Clausura 2026, parecía encaminarse hacia un empate, pero Andrea Ojeda apareció en el segundo minuto del tiempo agregado para darle el triunfo a Las Gladiadoras.
La definición tuvo además un condimento especial por la protagonista. Ojeda, histórica referente del fútbol femenino de Boca, tiene 41 años y continúa siendo una de las grandes figuras de la historia de la institución. La delantera ingresó cuando faltaban apenas diez minutos y terminó siendo decisiva con el gol que selló la victoria.
Boca golpeó primero en el Superclásico
El encuentro disputado en el River Camp comenzó con Boca tomando la iniciativa y buscando trasladar rápidamente esa superioridad al marcador. Las Gladiadoras encontraron la apertura a los 24 minutos del primer tiempo. La encargada de poner el 1-0 fue Julieta Lema, quien apareció para darle ventaja al conjunto visitante.
El resultado obligó a River a modificar su postura y buscar una reacción para mantenerse con posibilidades de sumar en el Superclásico. El equipo Millonario logró encontrar la respuesta durante la segunda mitad. A los nueve minutos del complemento, Mercedes Diz convirtió el empate y llevó el partido nuevamente a un escenario de máxima paridad.
El 1-1 modificó el desarrollo del encuentro. Con el resultado igualado y el reloj avanzando, ambos equipos tuvieron que afrontar un tramo final cargado de tensión, en el que cualquier detalle podía terminar inclinando el clásico.
Andrea Ojeda apareció cuando el empate parecía definido
Cuando el partido se acercaba al final, Boca decidió apostar por una de sus grandes referentes. Andrea Ojeda ingresó a falta de aproximadamente diez minutos y tuvo poco tiempo para influir en el juego. Sin embargo, la histórica goleadora necesitó apenas una oportunidad para cambiar el resultado. A los 92 minutos, cuando el empate parecía prácticamente asegurado, Ojeda apareció para marcar el 2-1 y desatar el festejo de Las Gladiadoras.
El gol tuvo un peso especial porque no solo significó la victoria de Boca ante River, sino que también fue protagonizado por una futbolista emblemática del club. Con 41 años, Ojeda continúa formando parte de momentos importantes para el equipo y volvió a ser determinante en uno de los partidos más esperados del calendario. Su ingreso tardío terminó teniendo el efecto buscado: aportó experiencia en el tramo decisivo y consiguió marcar la diferencia cuando el encuentro ya parecía destinado a terminar igualado.
¿Cómo quedó Boca después del triunfo ante River?
La victoria tuvo consecuencias importantes para la tabla de posiciones del Torneo Clausura femenino. Boca llegó al segundo puesto y quedó a dos unidades de San Luis FC, que continúa en lo más alto de la competencia.
River, por su parte, no pudo aprovechar su condición de local y permaneció en la décima posición del campeonato. El resultado significó además un golpe en un partido que las Millonarias habían conseguido equilibrar después de comenzar abajo en el marcador.
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