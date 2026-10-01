Boca estrenó sus nuevas cuentas en inglés y los saludos del plantel se volvieron virales

Arruabarrena y Rodrigo Battaglia utilizaron la expresión "welcome", mientras que Facundo Herrera protagonizó uno de los momentos que más comentarios generó al presentarse como "I am Jagger".

From La Boca to the World.

Boca Juniors, now in English.

pic.twitter.com/I33XvRUL6w — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) September 30, 2026

Di Lollo, en tanto, volvió a realizar un saludo frente a las cámaras y dijo: "My name is Lautaro Di Lollo". La aparición del defensor no pasó desapercibida porque llegó apenas unos días después de que sus particulares saludos se hicieran conocidos en redes sociales.

El cierre estuvo a cargo de Alan Velasco, quien completó el video con el mensaje "let's go, Boca", una expresión que sintetizó el objetivo de la campaña.

Leo made his Argentina debut https://t.co/YgF0AUWDXo — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) October 1, 2026

El video de Boca explotó en las redes sociales

La repercusión del contenido fue mucho mayor a la que podría esperarse para una publicación institucional. Durante las primeras horas, el video alcanzó millones de reproducciones y generó una enorme cantidad de interacciones.

El clip acumuló aproximadamente 4,6 millones de visualizaciones, 229 mil "me gusta", 11 mil compartidos y 10 mil comentarios en los distintos perfiles oficiales del club.

Las nuevas cuentas en inglés también comenzaron a sumar seguidores rápidamente. En Instagram llegaron a aproximadamente 81 mil seguidores, mientras que en X superaron los 10.700 usuarios, todo durante las primeras seis horas de actividad.