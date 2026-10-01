Boca estrenó sus nuevas cuentas en inglés y los saludos del plantel se volvieron virales
El Xeneize presentó perfiles oficiales destinados al público internacional y recurrió a los futbolistas del plantel para promocionarlos. El video generó miles de comentarios.
Boca dio un nuevo paso en su estrategia de comunicación internacional con el lanzamiento de cuentas oficiales en inglés. El club presentó nuevos perfiles en redes sociales pensados para llegar a seguidores de distintas partes del mundo y eligió una particular manera de promocionar la iniciativa: reunió a varios futbolistas y referentes vinculados con el plantel para que realizaran breves saludos en inglés.
La publicación tuvo una repercusión inmediata. Lo que comenzó como una presentación institucional terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados alrededor del Xeneize durante las últimas horas. Las distintas participaciones de los jugadores fueron replicadas por los usuarios, que rápidamente llenaron las redes sociales de memes y cargadas.
Uno de los futbolistas que más llamó la atención fue Lautaro Di Lollo, quien volvió a quedar en el centro de las bromas después de sus recientes videos de saludos que se habían convertido en virales.
Los jugadores de Boca que participaron del video
El material publicado tuvo una duración de apenas 27 segundos, pero reunió a varias figuras relacionadas con el equipo. En el clip aparecieron Enner Valencia, Sebastián Villa, Facundo Herrera, Rodolfo Arruabarrena, Lautaro Di Lollo y otros integrantes del mundo xeneize.
La presentación comenzó con Santiago Ascacibar pronunciando una frase sencilla para dar inicio al video: "Hello everybody". A partir de allí, fueron apareciendo diferentes protagonistas para darle la bienvenida al nuevo espacio digital del club.
Arruabarrena y Rodrigo Battaglia utilizaron la expresión "welcome", mientras que Facundo Herrera protagonizó uno de los momentos que más comentarios generó al presentarse como "I am Jagger".
Di Lollo, en tanto, volvió a realizar un saludo frente a las cámaras y dijo: "My name is Lautaro Di Lollo". La aparición del defensor no pasó desapercibida porque llegó apenas unos días después de que sus particulares saludos se hicieran conocidos en redes sociales.
El cierre estuvo a cargo de Alan Velasco, quien completó el video con el mensaje "let's go, Boca", una expresión que sintetizó el objetivo de la campaña.
El video de Boca explotó en las redes sociales
La repercusión del contenido fue mucho mayor a la que podría esperarse para una publicación institucional. Durante las primeras horas, el video alcanzó millones de reproducciones y generó una enorme cantidad de interacciones.
El clip acumuló aproximadamente 4,6 millones de visualizaciones, 229 mil "me gusta", 11 mil compartidos y 10 mil comentarios en los distintos perfiles oficiales del club.
Las nuevas cuentas en inglés también comenzaron a sumar seguidores rápidamente. En Instagram llegaron a aproximadamente 81 mil seguidores, mientras que en X superaron los 10.700 usuarios, todo durante las primeras seis horas de actividad.
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