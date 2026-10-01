Se filtró una imagen de la nueva Bombonera de Riquelme: el detalle que causó sorpresa

De todos modos, el diseño que se filtró todavía no fue presentado oficialmente por Boca, por lo que habrá que esperar al anuncio de Juan Román Riquelme para conocer cuáles serán finalmente los elementos que integrarán la remodelación.

Cómo será la ampliación de la Bombonera

El objetivo central del Master Plan es llevar la capacidad de la Bombonera desde los aproximadamente 57.000 espectadores actuales hasta 80.000.

El proyecto está dividido en dos grandes etapas. La primera contempla la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja. Esta parte de la obra podría comenzar durante este año, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y los avales vinculados con el sector ferroviario.

La segunda etapa, prevista para 2027, será mucho más compleja: contempla la demolición de los actuales palcos y sectores preferenciales ubicados sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea para construir una nueva estructura.

Uno de los primeros cambios estará en el sector K, que actualmente cuenta con unas 500 plateas. La intención es retirar esas butacas para transformar el espacio en una zona popular con capacidad para aproximadamente 1.500 personas adicionales. De esa manera, la tribuna norte alta volvería a tener una configuración completamente popular.

La cuarta bandeja sumará 6.500 lugares

Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción de una cuarta bandeja, que se ubicará sobre la estructura de la tercera. El nuevo sector tendrá capacidad para unos 6.500 espectadores, todos sentados. Con la modificación, la Bombonera alcanzaría una altura aproximada de 40 metros.

La cifra resulta significativa, aunque el estadio seguiría teniendo una altura menor a la de algunos de los grandes escenarios europeos. Por ejemplo, el Santiago Bernabéu alcanza aproximadamente los 60 metros, mientras que el Allianz Arena llega a unos 50 metros. La cuarta bandeja será una de las principales incorporaciones del proyecto y permitirá sumar una importante cantidad de localidades sin modificar completamente la estructura general del estadio.

La Platea Alta también cambiaría su capacidad

Otro de los cambios proyectados está relacionado con la Platea Alta. Boca analiza retirar las butacas de este sector a partir de 2027 para transformarlo en una tribuna popular. La modificación permitiría sumar aproximadamente 6.000 espectadores, llevando la capacidad de ese sector hasta unas 12.000 personas.

Esta decisión está vinculada también con la discusión sobre la normativa porteña que establece requisitos respecto de la cantidad de superficie de las tribunas que debe contar con asientos. Según el proyecto, una vez retiradas las butacas del sector K y de la Platea Alta, y con la cuarta bandeja ya construida, la Bombonera alcanzaría una capacidad cercana a los 71.000 espectadores.

Las populares bajas también serán modificadas

El Master Plan contempla además una intervención sobre las populares bajas. En este caso, el objetivo no será solamente aumentar la capacidad, sino también modificar la configuración de las tribunas para mejorar la visibilidad. La remodelación incluirá un cambio en las pendientes. Con esta modificación, el cierre de las tribunas dejaría de tener la forma curva actual y pasaría a ser recto.

El cambio permitiría incorporar aproximadamente 1.500 personas adicionales en cada una de las dos populares bajas, es decir, unas 3.000 localidades extra en total. La modificación busca combinar una mayor capacidad con una mejora en las condiciones de visualización del campo de juego.

La Bombonera perderá lugares en la Platea L

No todos los sectores ganarán capacidad. Uno de los espacios que tendrá una reducción será la Platea L. El motivo estará relacionado con el desplazamiento del campo de juego, que será trasladado aproximadamente cuatro metros en dirección a las vías del tren.

Además, el túnel destinado al ingreso de los futbolistas y los árbitros será ampliado y unificado en la zona de la mitad de cancha, siguiendo las recomendaciones establecidas por FIFA. Como consecuencia de estas modificaciones, se perderán aproximadamente 500 lugares en ese sector.

Los nuevos palcos completarán el Master Plan

La última etapa será la más importante desde el punto de vista estructural. Boca proyecta demoler los actuales palcos ubicados sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea y reemplazarlos por una nueva estructura. El proyecto contempla la construcción de dos nuevas plateas preferenciales, que se extenderán hasta aproximadamente la mitad de las populares medias.

A esto se sumarán 216 nuevos palcos, ubicados a la altura del techo y que constituirán uno de los últimos pasos de la ampliación. Esta modificación permitirá incorporar unas 6.500 plazas adicionales, una cifra muy superior a las aproximadamente 2.000 localidades que actualmente corresponden a los palcos. De esta manera, el proyecto busca que la Bombonera alcance finalmente una capacidad cercana a los 80.000 espectadores.