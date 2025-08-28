Duro golpe para Francisco Cerúndolo en el US Open: ganaba 2-0 contra el 435° del mundo y quedó eliminado
Con este resultado no quedan argentinos en la competencia que se lleva adelante en Flushing Meadows, Nueva York: todos los detalles
El US Open 2025 se quedó sin representantes argentinos tras la sorpresiva y dolorosa eliminación de Francisco Cerúndolo, número 19 del ranking ATP, quien cayó ante el suizo Leandro Riedi, ubicado en el puesto 435°, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 en un dramático partido a cinco sets en Flushing Meadows, Nueva York.
Cerúndolo parecía encaminar un triunfo cómodo luego de dominar con claridad los dos primeros sets, con un saque sólido y quiebres tempranos que le dieron confianza. Sin embargo, el suizo reaccionó a tiempo, ajustó su servicio y redujo los errores no forzados, comenzando una remontada que se consolidó con su agresividad en los puntos clave. En el tercer set, Riedi logró el primer quiebre, niveló el encuentro en el cuarto y, ya con la presión completamente de su lado, cerró el quinto set con un imparable winner de derecha que selló una victoria histórica para su carrera.
La derrota no solo deja a Cerúndolo nuevamente sin poder superar la segunda ronda en Nueva York —algo que le viene ocurriendo por tercera edición consecutiva—, sino que además marca el final de la participación argentina en el último Grand Slam del año. El bonaerense, que venía de retirarse por lesión abdominal en Toronto pero había mostrado señales de recuperación en los torneos previos, no pudo sostener el nivel y terminó sucumbiendo ante un rival que, en el papel, parecía muy inferior.
Riedi, la gran sorpresa del torneo
Con apenas 23 años, el suizo está viviendo su mejor semana como profesional. Proveniente de la qualy, donde superó tres rondas, ya había vencido al español Pedro Martínez sin ceder sets en el debut. Ahora, tras sorprender a Cerúndolo, se medirá en tercera ronda ante el ganador del duelo entre Karen Khachanov (9º) y Kamil Majchrzak (76º).
La caída de Cerúndolo refuerza su cuenta pendiente con el US Open, donde todavía no ha podido consolidar su juego. Más allá del ranking, la derrota dejó en evidencia una falta de consistencia en momentos clave, algo que el argentino deberá trabajar para los próximos compromisos del circuito ATP.
Los números de la derrota de Francisco Cerúndolo en US Open
