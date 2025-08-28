Jamie Vardy, a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de un equipo italiano
ses El histórico futbolista del Leicester City tiene todo acordado con su nuevo equipo y tendrá su primera experiencia fuera de Inglaterra: todos los detalles.
El Cremonese, recientemente ascendido a la Serie A, está muy cerca de cerrar un fichaje histórico: Jamie Vardy, leyenda del Leicester City y de la Premier League, quien a sus 38 años está listo para vivir su primera experiencia fuera de Inglaterra.
Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, las conversaciones entre el club italiano y el delantero se encuentran en etapas avanzadas, con el acuerdo prácticamente cerrado. Vardy, que quedó libre tras finalizar su vínculo con el Leicester a mediados de este año, ya le habría dado el visto bueno a la propuesta y está dispuesto a mudarse a Cremona.
Después de 13 años inolvidables en el King Power Stadium, el futbolista decidió dar el paso hacia una nueva aventura. En su etapa con los Foxes, el delantero disputó 500 partidos, marcó 200 goles y se consagró como una de las figuras más emblemáticas en la historia reciente del club, siendo protagonista del título de Premier League en 2016 y de la FA Cup en 2021.
Jamie Vardy, de la Premier League al fútbol de Italia
El presente del Cremonese en el fútbol italiano
El club lombardo, que volvió a la Serie A tras dos años de ausencia, arrancó la temporada con una victoria contundente frente al Milan, dejando buenas sensaciones en su regreso a la élite. Con la llegada de Vardy, el equipo que dirige Davide Nicola busca sumar jerarquía y experiencia en ataque. El inglés viene de una campaña destacada con el Leicester, donde registró 10 goles y seis asistencias en la última edición de la Premier League.
El Cremonese ya había reforzado su plantilla con nombres como Lapo Nava (cedido por Milan), Alberto Grassi (Empoli) y Martín Payero (Udinese). Ahora, con Vardy, el objetivo será claro: mantener la categoría y pelear por un lugar en la zona media de la tabla.
El próximo desafío para el Cremonese será el 29 de agosto ante Sassuolo, duelo en el que los hinchas esperan que, si el acuerdo se confirma en los próximos días, Vardy pueda estar en las tribunas para vivir el inicio de su nueva aventura en el fútbol italiano.
