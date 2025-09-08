Quién va a usar la camiseta 10 de Lionel Messi en el último partido por Eliminatorias

Con ninguno de estos futbolistas en la nómina del equipo nacional para esta doble fecha de Eliminatorias, trascendió que quien portaría el 10 sería Thiago Almada. El ex Vélez viene siendo una pieza clave en el conjunto de Scaloni, y ya usó esa camiseta en los Juegos Olímpicos.

argentina ucrania jjoo thiago almada

Lionel Messi, Nicolás Otamendi y las despedidas en la Selección

Scaloni se refirió este lunes a la posible participación de Messi en la próxima Copa del Mundo. “Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que declaró y que se lo tomará con tranquilidad. Lo que decida estará bien”, dijo.

En esa misma jornada también se despidió de la hinchada Nicolás Otamendi. Aunque quedó algo eclipsado por la ovación a Messi, Scaloni lo destacó: “Merece reconocimiento porque nos ha dado una mano enorme, no solo en lo futbolístico sino también a nivel grupal. Es un jugador importantísimo y será recordado por todo lo que nos dio”.