Ni España ni Brasil: la sorpresiva Selección que Lionel Scaloni catalogó como una de las mejores del mundo

El gran presente de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Ecuador aseguró su clasificación al Mundial 2026 con varias fechas de anticipación. En 17 partidos consiguió 7 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas, siendo la selección con menos caídas en la competencia. Además, cuenta con la valla menos vencida: apenas 5 goles en contra y un muy buen funcionamiento colectivo.

La racha positiva de la Tri se sostiene desde hace un año. El último traspié fue en la séptima jornada, cuando perdió 1-0 frente a Brasil. Desde entonces, suma 10 encuentros sin derrotas, con 4 victorias y 6 empates, en los que recibió un solo gol.