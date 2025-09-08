Ni España ni Brasil: la sorpresiva Selección que Lionel Scaloni catalogó como una de las mejores del mundo
El DT de la Selección Argentina destacó el presente de Ecuador, su próximo rival en Eliminatorias, y aseguró que será una dura prueba pensando en el Mundial.
En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió al presente de la Selección Argentina y pidió calma respecto a la participación de Lionel Messi en el próximo Mundial. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su análisis sobre Ecuador, rival en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
El entrenador reveló que, más allá de haber visto la goleada de España frente a Turquía, fue la Tri el seleccionado que más lo impresionó. “Jugamos contra una selección que viene haciendo las cosas muy bien hace tiempo, desde la época de Alfaro. Creo que Beccacece le ha dado más vuelo al equipo y es una selección importante en Sudamérica y en el mundo. Es una buena prueba para nosotros”, aseguró.
Scaloni profundizó en su elogio: “Me preocupa todo de Ecuador, es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el Mundial”.
Finalmente, advirtió sobre lo que espera en el partido en Quito: “Juegan con su gente, se despiden de las Eliminatorias. En las Eliminatorias fue un partido complicado, intentan ser muy ofensivos y lo han conseguido, tienen un funcionamiento muy claro”.
El gran presente de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas
Ecuador aseguró su clasificación al Mundial 2026 con varias fechas de anticipación. En 17 partidos consiguió 7 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas, siendo la selección con menos caídas en la competencia. Además, cuenta con la valla menos vencida: apenas 5 goles en contra y un muy buen funcionamiento colectivo.
La racha positiva de la Tri se sostiene desde hace un año. El último traspié fue en la séptima jornada, cuando perdió 1-0 frente a Brasil. Desde entonces, suma 10 encuentros sin derrotas, con 4 victorias y 6 empates, en los que recibió un solo gol.
