Edinson Cavani entrenó diferenciado y encendió las alarmas en Boca: ¿llega al Superclásico?

Más allá de esto que generó mucha preocupación en los hinchas en un principio, el atacante no tendrá problemas para ser titular en elSuperclásico, pero no se sumó al grupo principal ya que hubo un acuerdo con el cuerpo técnico para que su preparación física no corra riesgos y pueda llegar pleno al trascendental cotejo donde el entrenador Diego Martínez, se juega mucho de cara al futuro cercano teniendo en cuenta ls últimos resultados que están muy lejos de las expectativas que se habían generado.