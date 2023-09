Edinson Cavani habló de su ausencia en Uruguay y dejó una notable reflexión

marcelo bielsa uruguay.jpg

“Yo soy una persona que quiero vivir la vida, disfrutarla. Como te dije anteriormente, para mi la vida son etapas y si por ahí el que toma la decisión hoy de estar en la selección siente o piensa que no estoy a la altura de poder estar, perfecto porque tienen ellos la decisión”, deslizó Cavani en diálogo con Telemundo.

Y sumó: “Así como en tu casa tener el poder de decidir y definir por cosas que se vayan a hacer, bueno, ellos hoy tienen un cargo que tienen la decisión de llevar a quien quieran llevar”.

Además, el artillero charrúa hizo otras reflexiones sobre su vida actual y sostuvo que "son etapas, más allá de que me sienta bien y demás, por ahí llegó una etapa donde tengo que dedicarme más a donde me toca estar hoy (Boca) y seguir dándole para adelante con lo que me toca vivir".

“Estoy en una linda etapa de mi vida en lo deportivo, lo disfruto. Trato de demostrar cada domingo que vine acá a entregarme al máximo por este club. No tengo 25 años como por ahí en su momento para jugar tres partidos por semana, seguramente no lo puedo hacer hoy, soy realista, entiendo un montón de cosas. Quiero vivir la vida así: libre de un montón de preocupaciones”, cerró.