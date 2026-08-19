El 11 de Coudet para que River visite a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
El Millonario visitará este miércoles al conjunto colombiano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y tendrá varias bajas importantes.
River afrontará este miércoles un desafío de peso en la Copa Sudamericana 2026. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Eduardo Coudet visitará a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, en el encuentro de ida de los octavos de final. Para este compromiso, el entrenador deberá modificar considerablemente el equipo que viene de cortar una preocupante racha en el Torneo Clausura.
El conjunto de Núñez llega al duelo internacional después de haber derrotado 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental. Ese triunfo significó un alivio importante para el plantel, ya que permitió ponerle punto final a una seguidilla de seis derrotas consecutivas. Sin embargo, el viaje a Colombia presenta una dificultad adicional: Coudet tendrá que rearmar la defensa debido a las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.
La postergación del partido, que originalmente debía disputarse en otra fecha y fue suspendido debido al terremoto que afectó a Colombia el lunes 10 de agosto, terminó teniendo un aspecto positivo para el conjunto argentino. Gracias a la modificación del calendario, Thiago Almada pudo incorporarse al plantel y completar una semana de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.
Thiago Almada, una de las novedades en River
El mediocampista ofensivo será titular frente a Independiente Santa Fe. Almada viene de disputar 83 minutos ante el Bicho de la Paternal y tendrá nuevamente la responsabilidad de aportar desequilibrio en la zona ofensiva. Su presencia representa una de las principales novedades del equipo que el Chacho prepara para el compromiso internacional.
Las principales complicaciones aparecen en la última línea. Montiel quedó afuera por una sobrecarga en el aductor izquierdo, mientras que Acuña continúa con la recuperación de un desgarro en el isquiotibial derecho. Ambos jugadores apuntan a estar disponibles para el próximo domingo, cuando enfrenten a Vélez por el Clausura, pero no llegarán en condiciones para la presentación en Bogotá.
Además, Coudet no podrá recurrir a sus reemplazantes naturales: Giovanni González y Francisco Ortega no están incluidos en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que el entrenador deberá encontrar una solución alternativa para cubrir ambos laterales.
La defensa que analiza Coudet para visitar Colombia
El cuerpo técnico maneja dos posibilidades principales. Una de ellas contempla que Lucas Martínez Quarta se ubique como lateral derecho, que Lautaro Rivero pase a ocupar uno de los puestos de la zaga central y que el juvenil Facundo González se desempeñe sobre el sector izquierdo.
La otra alternativa es mucho más arriesgada y contempla el debut de Ángel Yutiel Susano como lateral derecho. En ese escenario, Martínez Quarta y Nicolás Otamendi continuarían como dupla central, mientras que Rivero ocuparía el lateral izquierdo.
Por lo observado durante el último entrenamiento antes del viaje a Colombia, la primera opción es la que tendría mayores posibilidades de ser elegida por Coudet. El entrenador buscaría así mantener una estructura defensiva con jugadores que ya tienen mayor experiencia en Primera.
En ataque también habrá una modificación obligada: Rafael Santos Borré ingresará por Lucas Beltrán, quien no fue incluido en la lista para disputar los octavos de final y ni siquiera formará parte de la delegación que viajará a Colombia.
La posible formación de River ante Independiente Santa Fe
La probable formación del Millonario sería: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
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