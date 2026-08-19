El 11 de Coudet para que River visite a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Además, Coudet no podrá recurrir a sus reemplazantes naturales: Giovanni González y Francisco Ortega no están incluidos en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que el entrenador deberá encontrar una solución alternativa para cubrir ambos laterales.

La defensa que analiza Coudet para visitar Colombia

El cuerpo técnico maneja dos posibilidades principales. Una de ellas contempla que Lucas Martínez Quarta se ubique como lateral derecho, que Lautaro Rivero pase a ocupar uno de los puestos de la zaga central y que el juvenil Facundo González se desempeñe sobre el sector izquierdo.

La otra alternativa es mucho más arriesgada y contempla el debut de Ángel Yutiel Susano como lateral derecho. En ese escenario, Martínez Quarta y Nicolás Otamendi continuarían como dupla central, mientras que Rivero ocuparía el lateral izquierdo.

Por lo observado durante el último entrenamiento antes del viaje a Colombia, la primera opción es la que tendría mayores posibilidades de ser elegida por Coudet. El entrenador buscaría así mantener una estructura defensiva con jugadores que ya tienen mayor experiencia en Primera.

En ataque también habrá una modificación obligada: Rafael Santos Borré ingresará por Lucas Beltrán, quien no fue incluido en la lista para disputar los octavos de final y ni siquiera formará parte de la delegación que viajará a Colombia.

La posible formación de River ante Independiente Santa Fe

La probable formación del Millonario sería: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.