Demichelis respaldó a Ponzio tras la salida de Coudet de River: "No tengo dudas de que..."
El exentrenador del Millonario habló sobre la renuncia de Eduardo Coudet y destacó el comienzo de Leonardo Ponzio como interino.
Martín Demichelis volvió a referirse a River y, esta vez, puso el foco en el presente del club y en la transición que atraviesa el equipo después de la salida de Eduardo Coudet. El actual entrenador del RB Leipzig reconoció que la renuncia del Chacho le generó dolor por el vínculo personal que mantienen y, al mismo tiempo, respaldó públicamente a Leonardo Ponzio, quien asumió como técnico interino.
Demichelis arribó a la Argentina y, como suele suceder cada vez que habla sobre el Millonario, volvió a remarcar su identificación con la institución. El ex defensor y entrenador riverplatense mantiene un vínculo especial con el club, al que definió en reiteradas oportunidades como una parte central de su vida.
Esta vez, sin embargo, evitó detenerse demasiado en su propio ciclo como entrenador y eligió analizar la actualidad del equipo. En particular, se refirió al cambio de conducción y a la llegada de Ponzio al banco. Consultado por la salida de Coudet, reconoció que la noticia lo afectó especialmente por la amistad que mantiene con el entrenador.
El dolor de Demichelis por la salida de Coudet
“Me dolió la salida del Chacho porque soy muy amigo de él. Y ahora tengo una enorme admiración y respeto, que creo que es recíproco, con el entrenador que está, Leo”, sostuvo el actual director técnico del RB Leipzig a su llegada al aeropuerto de Ezeiza.
La declaración dejó en claro que Micho separó el vínculo personal que mantiene con el Chacho de su valoración sobre quien tomó las riendas de la Banda Roja. El exentrenador del Millonario destacó especialmente a Ponzio, una figura profundamente identificada con la institución.
La relación entre ambos también tiene un componente ligado a la historia reciente del club. Ponzio fue uno de los referentes de la época más exitosa de River como futbolista y conoce desde adentro la estructura y el funcionamiento de la institución.
Demichelis confía en Ponzio como entrenador
Además de expresar su respeto por el León, valoró el comienzo del interinato. Según su análisis, el equipo tuvo una respuesta positiva en sus primeros partidos, aunque consideró que el último resultado no reflejó lo ocurrido en el campo. “Arrancó muy bien; perdió injustamente el último partido”, sostuvo Micho al referirse al inicio de la etapa de Ponzio.
Pero su respaldo fue todavía más contundente cuando le preguntaron específicamente por las posibilidades del ex mediocampista de asumir el desafío. “No tengo dudas de que lo puede hacer”, afirmó. La frase representa un fuerte espaldarazo para Ponzio, quien actualmente tiene la responsabilidad de conducir al plantel mientras River define los próximos pasos de su proyecto deportivo.
Antes de finalizar, también dejó un pedido dirigido a los hinchas y a todo el entorno del club. Para el ex entrenador, el conocimiento que Ponzio tiene de la institución puede resultar determinante durante este período. “Ojalá que todo el mundo River apoye a Leo. Conoce cada rinconcito del mundo River a la perfección y también es una persona muy humilde, sencilla”, expresó.
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