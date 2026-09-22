Demichelis respaldó a Ponzio tras la salida de Coudet de River: "No tengo dudas de que..."

La relación entre ambos también tiene un componente ligado a la historia reciente del club. Ponzio fue uno de los referentes de la época más exitosa de River como futbolista y conoce desde adentro la estructura y el funcionamiento de la institución.

Demichelis confía en Ponzio como entrenador

Además de expresar su respeto por el León, valoró el comienzo del interinato. Según su análisis, el equipo tuvo una respuesta positiva en sus primeros partidos, aunque consideró que el último resultado no reflejó lo ocurrido en el campo. “Arrancó muy bien; perdió injustamente el último partido”, sostuvo Micho al referirse al inicio de la etapa de Ponzio.

Pero su respaldo fue todavía más contundente cuando le preguntaron específicamente por las posibilidades del ex mediocampista de asumir el desafío. “No tengo dudas de que lo puede hacer”, afirmó. La frase representa un fuerte espaldarazo para Ponzio, quien actualmente tiene la responsabilidad de conducir al plantel mientras River define los próximos pasos de su proyecto deportivo.

Antes de finalizar, también dejó un pedido dirigido a los hinchas y a todo el entorno del club. Para el ex entrenador, el conocimiento que Ponzio tiene de la institución puede resultar determinante durante este período. “Ojalá que todo el mundo River apoye a Leo. Conoce cada rinconcito del mundo River a la perfección y también es una persona muy humilde, sencilla”, expresó.