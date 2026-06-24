Lionel Messi cumple: sus 39 momentos en Mundiales

Alemania 2006: el debut y la frustración

5. La frustración en el banco de suplentes: la imagen de Messi sin ingresar en la eliminación por penales ante Alemania en cuartos de final.

4. El día de su cumpleaños número 19, ingresando en el segundo tiempo del tenso partido de octavos de final contra México.

3. Su primera titularidad mundialista frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos.

2. Su primer gol en un Mundial, cerrando la goleada 6-0 en ese mismo partido tras pase de Carlos Tévez.

1. El debut absoluto ante Serbia y Montenegro, ingresando desde el banco con la camiseta número 19.

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8. La durísima eliminación 4-0 ante Alemania en cuartos, despidiéndose del torneo sin poder marcar goles pero siendo el conductor del equipo.

7. El duelo ante Grecia, primera titularidad con cinta de capitán.

6. Su debut mundialista utilizando la emblemática camiseta número 10 de la Selección, bajo la conducción de Diego Maradona ante Nigeria.

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9. El golazo ante Bosnia y Herzegovina en el Maracaná, su segundo tanto en Mundiales, que rompió una racha de ocho años sin marcar en el torneo.

10. El agónico e inolvidable golazo desde afuera del área contra Irán en el minuto 91 para salvar el triunfo.

11. El doblete frente a Nigeria en Porto Alegre, incluyendo un magistral gol de tiro libre.

12. La asistencia agónica a Ángel Di María en el minuto 118 del tiempo suplementario contra Suiza en octavos de final.

13. El quiebre de la racha de 24 años: liderar al equipo a las semifinales tras un desgaste físico absoluto.

14. El penal convertido en la tanda decisiva contra Países Bajos para sellar el pase a la final.

15. La final en el Maracaná ante Alemania, donde jugó los 120 minutos con una entrega total pero no pudo quebrar el cero.