Lionel Messi cumple: sus 39 momentos en Mundiales
En medio de la ilusión del Mundial 2026 y tras dos partidos históricos, el astro cumple años y minutouno.com recuerda algunos de sus más icónicos momentos.
Mientras continúa agrandando su leyenda y aniquilando récords, Lionel Messi cumple este miércoles 24 de junio sus 39 años. Por quinta vez, celebrará nada menos que en la Copa del Mundo, aunque con la particularidad de que será su primera como campeón defensor.
Curiosamente el Mundial en el que el mejor jugador de la historia no cumplió años durante la competencia fue en Qatar 2022, ya que se disputó entre noviembre y diciembre del 2022.
El Mundial 2026 lo encuentra a Messi haciendo historia. Sin embargo, fueron una seguidilla de momentos los que lo transformaron en la leyenda que hoy, y minutouno.com realizó un breve recorrido de sus 39 más importantes, claves, únicos, inolvidables.
"Que sea feliz", deseó Lionel Scaloni cuando le preguntaron qué pedía para el cumple de su capitán. Y sí: que sea feliz como fueron los millones de argentinos con sus goles y las alegrías que le dio a todo el pueblo argentino.
Desde Alemania hasta Estados Unidos, hubo goles, asistencias, alegrías y frustraciones. Curiosidades y nada menos que esa hermosa Copa del Mundo, la tercera estrella. Del primero a Serbia, al Topo Gigio a Van Gaal; de hacer figura al arquero de Nigeria en 2010, al doblete en 2014 con un tiro libre magistral. Seis mundiales y cinco cumpleaños para repasar.
Los 39 momentos de Lionel Messi en Mundiales
Alemania 2006: el debut y la frustración
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1. El debut absoluto ante Serbia y Montenegro, ingresando desde el banco con la camiseta número 19.
2. Su primer gol en un Mundial, cerrando la goleada 6-0 en ese mismo partido tras pase de Carlos Tévez.
3. Su primera titularidad mundialista frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos.
4. El día de su cumpleaños número 19, ingresando en el segundo tiempo del tenso partido de octavos de final contra México.
5. La frustración en el banco de suplentes: la imagen de Messi sin ingresar en la eliminación por penales ante Alemania en cuartos de final.
Sudáfrica 2010: primero con el 10
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6. Su debut mundialista utilizando la emblemática camiseta número 10 de la Selección, bajo la conducción de Diego Maradona ante Nigeria.
7. El duelo ante Grecia, primera titularidad con cinta de capitán.
8. La durísima eliminación 4-0 ante Alemania en cuartos, despidiéndose del torneo sin poder marcar goles pero siendo el conductor del equipo.
Brasil 2014: en las puertas de la gloria
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9. El golazo ante Bosnia y Herzegovina en el Maracaná, su segundo tanto en Mundiales, que rompió una racha de ocho años sin marcar en el torneo.
10. El agónico e inolvidable golazo desde afuera del área contra Irán en el minuto 91 para salvar el triunfo.
11. El doblete frente a Nigeria en Porto Alegre, incluyendo un magistral gol de tiro libre.
12. La asistencia agónica a Ángel Di María en el minuto 118 del tiempo suplementario contra Suiza en octavos de final.
13. El quiebre de la racha de 24 años: liderar al equipo a las semifinales tras un desgaste físico absoluto.
14. El penal convertido en la tanda decisiva contra Países Bajos para sellar el pase a la final.
15. La final en el Maracaná ante Alemania, donde jugó los 120 minutos con una entrega total pero no pudo quebrar el cero.
16. La obtención del Balón de Oro del Mundial de Brasil, una premiación agridulce por la reciente derrota.
Rusia 2018: cuando pensaba que era su último penal
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17. El penal atajado por el arquero de Islandia en el debut, un golpe anímico difícil en el inicio del torneo.
18. La durísima derrota 3-0 ante Croacia que dejó al equipo al borde de la eliminación en primera ronda.
19. El golazo de derecha contra Nigeria tras un control indomable con el muslo, abriendo el partido definitivo del grupo.
20. El desahogo y el festejo subido a la espalda de Marcos Rojo tras el gol de la clasificación agónica.
21. Las dos asistencias brindadas en el partidazo de octavos de final ante Francia (a Mercado y a Agüero).
22. La eliminación definitiva ante el conjunto francés en Kazán, cerrando un ciclo complejo para el seleccionado.
Qatar 2022: la consagración eterna
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23. El gol de penal ante Arabia Saudita en el debut, que lo convirtió en el primer argentino en marcar en cuatro Mundiales distintos y una promesa que luego cumpliría: "Este grupo nos los va a dejar tirados"
24. El tremendo zurdazo desde afuera del área contra México, destrabando un partido durísimo que era una "final" anticipada.
25. El gol número 1000 de su carrera profesional, anotado con clase frente a Australia en el partido de octavos de final. Primer tanto en "mata-mata" mundialista.
26. La increíble asistencia sin mirar a Nahuel Molina contra Países Bajos en cuartos de final.
27. El gol de penal en los 90 minutos ante los neerlandeses y el posterior festejo del "Topo Gigio" frente al banco de Louis van Gaal.
28. Los dos penales anotados en la caliente definición desde los doce pasos ante Países Bajos.
29. La histórica jugada por la banda derecha sacando a pasear a Joško Gvardiol para asistir a Julián Álvarez ante Croacia en semis.
30. El penal convertido a Croacia que lo transformó en el máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales, superando a Gabriel Batistuta.
31. El gol de penal en la final ante Francia para abrir el marcador en el Estadio de Lusail.
32. El gol agónico en el tiempo suplementario de la final, empujando la pelota tras un rebote para poner el 3-2 provisional.
33. El penal anotado con total frialdad en la tanda definitiva de la final ante Hugo Lloris.
34. El desahogo arrodillado en el círculo central y el abrazo con Leandro Paredes tras el penal definitivo de Gonzalo Montiel.
35. El momento en que se acercó a acariciar y besar la Copa del Mundo mientras iba a retirar el premio al Mejor Jugador del Torneo (Balón de Oro).
36. El instante eterno: levantar la Copa del Mundo vestido con el Bisht tradicional junto a todos sus compañeros.
Mundial 2026: histórico y rompiendo récords
- 37. Triplete ante Argelia para convertirse en uno de los dos máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo, en el partido que lo transformó en el único argentino en disputar seis mundiales.
- 38. Doblete ante Austria, para romper más récords y transformrse en el máximo artillero en soledad de la historia de la Copa del Mundo.
- 39. Cumpleaños 39 en la Copa del Mundo, con la mira puesta en seguir agrandando la leyenda.
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