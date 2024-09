El abrazo de Franco Colapinto a su mamá tras la clasificación en el GP de Azerbaiyán

Sin decir palabra, ambos se fundieron en un abrazo ante la gente, que se mostró muy emocionada. Rápidamente, el video se volvió viral y los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer.

Franco Colapinto reveló el accidente que sufrió antes de la FP1: "Sangre por todos lados"

Franco Colapinto brilló en su segunda clasificación de Fórmula 1 y largará en la novena posición este domingo luego de tener un nivel destacado en las tres tandas de la qualy de Bakú. Con un registro de 1:42.530 en la Q3, se ubicó como el noveno mejor tiempo por delante de su compañero de equipo Alex Albon (1:42.859), que no pudo realizar el último giro en velocidad por un increíble error del equipo Williams en boxes.

Tras la prueba, el piloto argentino contó un insólito episodio que vivió en los momentos previos a salir a entrenar y reveló un inesperado episodio.

"Me cortaron la oreja. Cinco minutos antes de la FP1, haciendo cuello se me saltó la goma y me pegó de lleno. Me quedé sordo y me empezó a sangrar un montón.", expresó Colapinto en diálogo con los medios que están presentes en Bakú.

