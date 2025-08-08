El adiós de Marcos Rojo: el mensaje sentido con el que Boca lo despidió en redes sociales
Tras cuatro años y medio en el club, el zaguero firmó su rescisión, se despidió del plantel y recibió un mensaje institucional agradeciendo su profesionalismo.
Marcos Rojo cerró definitivamente su etapa en Boca. El defensor, que llegó como refuerzo de jerarquía y terminó siendo capitán en distintos momentos, firmó este viernes la rescisión de su contrato y se despidió de sus compañeros en el predio de Ezeiza. Ahora, su futuro inmediato apunta a Racing, que aguarda con los papeles listos para inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.
La salida se gestó en un contexto tenso. Marginado por decisión dirigencial y con diferencias tanto con el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo como con Juan Román Riquelme -quien en el pasado lo había respaldado públicamente-, Rojo terminó aceptando una propuesta que en primera instancia había rechazado.
El ofrecimiento incluía el pago de su salario hasta el día de la desvinculación y no hasta diciembre, cuando vencía su vínculo. Tras conversar con su círculo íntimo y evaluar la oportunidad de sumarse rápidamente a la Academia, el zaguero dio el visto bueno.
A primera hora de la mañana, el futbolista se presentó en Boca Predio para saludar a sus excompañeros y ponerle punto final a una relación que tuvo momentos de gloria -con cuatro títulos obtenidos y más de 100 partidos jugados-, pero que se fue desgastando por lesiones, sanciones y diferencias extrafutbolísticas.
Pasado el mediodía, firmó ante escribano su salida como jugador libre, quedando habilitado para negociar con cualquier club. En paralelo, el club emitió un mensaje en sus redes sociales para despedirlo, destacando su comportamiento profesional y su compromiso: “En su paso por Boca, Marcos disputó más de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, publicó la institución.
Qué falta para que Marcos Rojo sea oficializado en Racing
Mientras tanto, los de Avellaneda aceleraron las gestiones. Sebastián Saja, director deportivo, ya había mantenido contacto con el defensor semanas atrás, pero aguardaba a que quedara libre. La inminente firma con la Academia se dará bajo un contrato por productividad, condicionado a su rendimiento físico, y podría concretarse en cuestión de horas.
Si todo se confirma antes de las 18, Rojo estará habilitado para sumarse al equipo de Gustavo Costas en la serie de octavos frente a Peñarol. De esta manera, Rojo cambia de vereda en el fútbol argentino y deja atrás un ciclo intenso en La Ribera para iniciar otro en Avellaneda, con el desafío de recuperar continuidad y protagonismo en el tramo decisivo de la temporada.
