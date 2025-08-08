El adiós de Marcos Rojo: el mensaje sentido con el que Boca lo despidió en redes sociales

marcos-rojo-boca 1.jpg

Qué falta para que Marcos Rojo sea oficializado en Racing

Mientras tanto, los de Avellaneda aceleraron las gestiones. Sebastián Saja, director deportivo, ya había mantenido contacto con el defensor semanas atrás, pero aguardaba a que quedara libre. La inminente firma con la Academia se dará bajo un contrato por productividad, condicionado a su rendimiento físico, y podría concretarse en cuestión de horas.

Si todo se confirma antes de las 18, Rojo estará habilitado para sumarse al equipo de Gustavo Costas en la serie de octavos frente a Peñarol. De esta manera, Rojo cambia de vereda en el fútbol argentino y deja atrás un ciclo intenso en La Ribera para iniciar otro en Avellaneda, con el desafío de recuperar continuidad y protagonismo en el tramo decisivo de la temporada.