"El panorama pintaba feo": la revelación de Lionel Scaloni sobre el plantel para el Mundial 2026

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la agónica victoria de la Selección Argentina ante Suiza.

Lionel Scaloni sobre el fantasma de Qatar y el arte de saber sufrir

Para Scaloni, las dificultades que presentó Suiza forman parte del manual inevitable de cualquier Copa del Mundo. Lejos de dramatizar por haber tenido que recurrir al tiempo suplementario, el técnico apeló a la memoria emotiva de la gesta del 2022 para llevar tranquilidad.

"Lo sufrimos, pero para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir. En Qatar también sufrimos, quizá jugando mejor que hoy, pero también sufrimos", recordó con una sonrisa, trazando un paralelismo directo con las batallas ante Países Bajos o Francia en el torneo anterior.

"CONTRA INGLATERRA ES UN PARTIDO DE FÚTBOL Y NO HAY QUE BUSCAR OTRA COSA"



Lionel Sebastián Scalonipic.twitter.com/ViIUtsRMgh — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

Con la clasificación consumada y el chip táctico listo para ser reconfigurado, el entrenador cerró la conferencia dejando en claro que el temple de este equipo se agiganta en los escenarios más complejos. Atlanta e Inglaterra ya asoman en el horizonte.