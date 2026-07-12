Cuándo, a qué hora y dónde se juega Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
La Scaloneta y los Tres Leones paralizarán al planeta fútbol en busca del pase al partido decisivo y que revive una vieja rivalidad.
El cuadro del Mundial 2026 completó sus casilleros más calientes y el destino volvió a cruzar los caminos de dos de las potencias más acérrimas del planeta. Tras sortear con éxito sus respectivas llaves de cuartos de final, la Selección Argentina e Inglaterra se verán las caras en una semifinal que promete paralizar los corazones futboleros a nivel global.
El conjunto de Lionel Scaloni se impuso 3-1 en otro partido infartante ante Suiza. Lo ganó en el alargue, luego de igualar 1-1 en los 90.
La FIFA ya había oficializado el cronograma para este emparejamiento cargado de historia, mística y cuentas pendientes en las Copas del Mundo. Los hinchas de la Albiceleste ya preparan las agendas para una jornada que promete máxima tensión.
Día, horario y estadio de Selección Argentina vs. Inglaterra
El encuentro que definirá al segundo gran finalista del certamen ya tiene sus coordenadas listas:
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Fecha: Miércoles 15 de julio.
Horario: 16:00 hs (hora de Argentina).
Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
El camino hacia la gran final del Mundial 2026
El choque entre argentinos e ingleses cerrará las semifinales del torneo. Quien logre salir victorioso de los 90 minutos (o del alargue y los penales en caso de ser necesario) sacará pasaje directo a la gran final del domingo 19 de julio, la cual se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Un rato antes, el bando ganador conocerá con exactitud a su rival por el título, ya que la otra semifinal se disputará el martes 14 de julio en Dallas, donde medirán fuerzas Francia y España. El escenario está listo para una semana definitiva a puro fútbol de alto vuelo.
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