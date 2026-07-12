Lionel Scaloni superó a Carlos Bilardo en cantidad de victorias en el Mundial y lo hará en partidos disputados
Lionel Scaloni superó a Carlos Bilardo y se convirtió en el entrenador de la Selección Argentina con más victorias en la historia de los mundiales.
El extraordinario ciclo de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina continúa cosechando marcas inéditas. Con la reciente e histórica clasificación conseguida en el Mundial 2026, el entrenador nacido en Pujato desplazó a grandes próceres del deporte y alcanzó la cima estadística absoluta de los directores técnicos nacionales.
Lionel Scaloni es el DT más ganador de la historia albiceleste
Hasta este último tramo del certamen, Carlos Salvador Bilardo lideraba en soledad la importante tabla de entrenadores argentinos con más triunfos en Copas del Mundo, ostentando un total de ocho partidos ganados. Por detrás suyo, el recordado César Luis Menotti mantenía su destacada marca histórica de siete victorias.
Tras imponerse inicialmente ante el combinado africano en octavos, el actual estratega nacional ya había igualado la marca del "Doctor". Sin embargo, con el reciente triunfo en los cuartos de final, el técnico logró superar de forma definitiva a ambos referentes, adueñándose en absoluta soledad del codiciado primer escalón estadístico de los mundiales.
La inminente marca de 15 partidos dirigidos
Además de encabezar en la actualidad el podio de los cotejos ganados, el próximo compromiso correspondiente a las vibrantes semifinales le otorgará otro hito verdaderamente sin precedentes en la asociación nacional.
Al sentarse en el banco de suplentes para enfrentar a la difícil selección de Inglaterra, el líder de la "Scaloneta" alcanzará los 14 partidos dirigidos en citas mundialistas. Sea cual fuera el resultado, habrá un 15° partido. Con esta nueva cifra en su haber, terminará de consolidarse estadísticamente como el director técnico nacional con mayor cantidad de presencias y conducciones técnicas en toda la historia de este prestigioso torneo internacional.
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