Lionel Scaloni superó a Carlos Bilardo en cantidad de victorias en el Mundial y lo hará en partidos disputados

Al sentarse en el banco de suplentes para enfrentar a la difícil selección de Inglaterra, el líder de la "Scaloneta" alcanzará los 14 partidos dirigidos en citas mundialistas. Sea cual fuera el resultado, habrá un 15° partido. Con esta nueva cifra en su haber, terminará de consolidarse estadísticamente como el director técnico nacional con mayor cantidad de presencias y conducciones técnicas en toda la historia de este prestigioso torneo internacional.