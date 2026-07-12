Las reacciones de Lionel Scaloni a los dos goles de la Selección Argentina en el alargue

Así vivió Scaloni el 2-1 de Argentina sobre Suiza pic.twitter.com/uhZRyzQrEs — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Enseguida se sentó en el banco para hablar cara a cara con Pablo Aimar, debatiendo de manera frenética cómo reestructurar el equipo y planificar los minutos finales. Acto seguido, se paró al borde de la línea de cal a dar indicaciones a los gritos, reacomodando las piezas para sostener la ventaja.

Un argentino después del ARAÑAZO: ¡Gol! Vamos!

Otro argentino después del ARAÑAZO: ¡Dale Julián!

Scaloni después del ARAÑAZO: ¡VOS PARA ACÁ! ¡VOS PARA ALLÁ! ¡CONCENTRATE! ¡DALE!pic.twitter.com/xjaXqw5xRt — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

El 3-1 de Lautaro Martínez: el desahogo y el golpe al banco

El verdadero desahogo llegó en el minuto 120, cuando Lautaro Martínez empujó el balón a la red para decretar el 3-1 definitivo en una contra letal. Con las semifinales en el bolsillo y el silbato final a punto de sonar, Scaloni mantuvo su curiosa conducta: tampoco gritó el gol de cara a la tribuna.

Su primera reacción fue corporal, mostrando un rostro visiblemente desahuciado por la tensión acumulada. Caminó unos pasos, se acercó a Aimar y le dijo algo al oído con un gesto de enojo, una típica queja de esos detalles tácticos que al DT no le gustan que se escapen ni en la victoria.

Pero la procesión interna tenía que salir por algún lado. Inmediatamente después, Scaloni se sentó en su butaca, golpeó con fuerza el banco de suplentes a modo de descarga, soltó un eufórico "¡Vamos!" y se puso a tomar agua para bajar las pulsaciones.

Scaloni está feliz y enojado como Rafa Gorgory pic.twitter.com/Nink58nwFu — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

Una vez más, el cuerpo técnico demostró que la procesión va por dentro. Scaloni vivió la clasificación con el alma de un hincha, pero con la cabeza fría de quien ya está diseñando en su mente la estrategia para vencer a Inglaterra en Atlanta.