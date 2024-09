El anuncio de Luis Suárez que conmueve a todo el Uruguay

En recinto del Estadio Centenario de Montevideo, anunció Luis Suárez a la prensa acreditada: “Quiero que sepan que el día viernes, y me cuesta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país. Es una decisión difícil que tomamos con mi familia”.

Conmovido, entre lágrimas, el delantero formalizó así su último partido luciendo la casaca celeste será el del viernes 6 de septiembre ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

“El viernes espero que sea algo inolvidable para mí, para mi familia y para la gente. Espero una linda fiesta y que gane Uruguay, es un partido que hay que tomarse en serio y jugaré ese partido como si fuera el primero que jugué”, aseguró el delantero.

Visiblemente emocionado, rememoró: "Soñaba jugar en la Selección con la 10 de Francescoli, no quería ser como él ni superarlo porque es un tipo que ganó tres Copa América; pero sí quería marcar mi nombre y tener algo importante, que lo logré. Jugar cuatro Mundiales no es nada fácil y más para Uruguay. Irme así, con tantos goles, amarguras y alegrías, no me lo va a quitar nadie”.

Lucho no solo es el máximo anotador de la historia de la selección de su país, con 69 tantos en partidos oficiales, sino también el segundo jugador con más encuentros disputados, con 142 participaciones, solo por detrás del defensor Diego Godín.

Con 37 años, Suárez es compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, donde lleva convertidos 16 goles en esta temporada de la MLS, donde su equipo sigue en la cima de la Conferencia Este.

Embed - CONFERENCIA DE LUIS SUÁREZ

Las estadísticas de Luis Suárez en la Selección de Uruguay

