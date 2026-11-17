Pese al impacto del error, destacó que recibió el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes del club. “En un momento hubo un reproche, pero todos entendieron la situación, tanto técnicos como los dirigentes del club. Lamentablemente fue una jugada desafortunada. Por suerte pude salir adelante rápido, fue a los tres minutos y después tuve un buen partido”, aseguró.

La revancha de Comunicaciones ante Arsenal de Sarandí

El conjunto de Agronomía deberá afrontar el partido de vuelta con la obligación de remontar la serie, luego de perder 3-2 en el resultado global de la ida. La revancha se jugará el sábado a las 15 en el estadio Julio Humberto Grondona.

Una de las incógnitas pasa por la decisión de Agustín Castiglione, entrenador de Comunicaciones, quien deberá resolver si mantiene a Bacher como titular o realiza una modificación en el arco. El Reducido definirá el segundo ascenso de la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional.