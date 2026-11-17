El arquero de Comunicaciones rompió el silencio tras su increíble error: "Empanadas y UFC"
Ezequiel Bacher protagonizó un insólito gol en contra frente a Arsenal de Sarandí y se convirtió en tendencia en las redes sociales.
Ezequiel Bacher vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera durante el partido entre Comunicaciones y Arsenal de Sarandí, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana. A los cuatro minutos del primer tiempo, cometió un insólito error que terminó con la pelota dentro de su propio arco y rápidamente se volvió viral.
Después de la repercusión que tuvo la jugada, el futbolista decidió contar cómo atravesó las horas posteriores al blooper. En diálogo con DSports Radio, el arquero explicó que prefirió mantenerse alejado del teléfono y buscar tranquilidad junto a sus seres queridos.
“Llegué a casa, estaba mi novia y mi familia, comimos unas empanadas y miramos UFC. Intenté dejar el celular un poco de lado”, relató el guardameta, que encontró en ese momento familiar una manera de dejar atrás lo sucedido. Además, dejó en claro que ya piensa en la posibilidad de recuperarse futbolísticamente y ayudar al Cartero a revertir la serie: “El sábado tengo revancha, con la posibilidad de revertir esto”.
¿Cómo fue el insólito gol en contra de Ezequiel Bacher?
La jugada ocurrió cuando Comunicaciones intentaba salir jugando desde el fondo. Bacher tenía la pelota en sus manos y buscó entregársela a un compañero, pero cambió de decisión prácticamente sobre la marcha. En ese movimiento, perdió el control del balón y, por su ubicación, no consiguió evitar que ingresara directamente en el arco. Así, el Arse encontró un gol inesperado en los primeros minutos del encuentro.
El propio arquero explicó lo sucedido: “Fue una jugada desafortunada, que uno nunca se la imagina. Fue un simple hecho de querer jugar con un compañero, él se giró y bueno terminó yendo para adentro. No llegué a meter el otro brazo, es una jugada de menos de un segundo”.
Pese al impacto del error, destacó que recibió el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes del club. “En un momento hubo un reproche, pero todos entendieron la situación, tanto técnicos como los dirigentes del club. Lamentablemente fue una jugada desafortunada. Por suerte pude salir adelante rápido, fue a los tres minutos y después tuve un buen partido”, aseguró.
La revancha de Comunicaciones ante Arsenal de Sarandí
El conjunto de Agronomía deberá afrontar el partido de vuelta con la obligación de remontar la serie, luego de perder 3-2 en el resultado global de la ida. La revancha se jugará el sábado a las 15 en el estadio Julio Humberto Grondona.
Una de las incógnitas pasa por la decisión de Agustín Castiglione, entrenador de Comunicaciones, quien deberá resolver si mantiene a Bacher como titular o realiza una modificación en el arco. El Reducido definirá el segundo ascenso de la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional.
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