Entre los mensajes que recibió aparecieron frases como: “Cuando llegues a Barranquilla te invitamos una buena comida”; “Dios te bendiga en esa ruta bostero … Boca Boca Boca” y “Dios te guarde, buena ruta, bendiciones y ya sabes, lo que tenés que traer a la vuelta”.

En una de sus últimas actualizaciones, el motociclista informó que se encontraba cerca de completar otro tramo importante del recorrido. “Estamos a 200 kilómetros de llegar a la frontera con Ecuador”, comunicó mientras avanzaba por territorio peruano. Su objetivo es llegar a Barranquilla antes del encuentro y conseguir una entrada para acompañar al equipo desde las tribunas.

Boca prepara un banderazo en Barranquilla antes de la final

Mientras Barrionuevo continúa su travesía por tierra, otros hinchas de Boca ya comenzaron a trasladarse hacia Colombia en avión. En las redes sociales circularon videos de simpatizantes que viajaron juntos y cantaron canciones del club durante el vuelo. La falta de conexiones aéreas directas entre Buenos Aires y Barranquilla obliga a realizar escalas.

Además, los fanáticos argentinos tienen previsto organizar un banderazo el viernes 20 de noviembre en el Gran Malecón del Río, como previa de la definición continental. La convocatoria fue difundida por el creador de contenido Ryan Talgham, aunque todavía no tenía un horario confirmado.