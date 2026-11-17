Todo por Boca: no tenía plata para el avión y tomó una decisión increíble para llegar a Barranquilla
Pablo Barrionuevo decidió viajar por Sudamérica sobre dos ruedas para acompañar al Xeneize frente a Atlético Mineiro. Ya atravesó Chile y Perú y busca llegar a Colombia.
La pasión por Boca llevó a Pablo Barrionuevo a emprender una aventura que supera cualquier desplazamiento habitual de un hincha. Ante la imposibilidad económica de comprar un pasaje de avión, el joven decidió subirse a su motocicleta y recorrer aproximadamente 7.800 kilómetros desde Buenos Aires hasta Barranquilla, Colombia, para presenciar la final de la Copa Sudamericana 2026.
El encuentro frente a Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Mientras miles de simpatizantes preparan sus viajes para acompañar al equipo argentino, Barrionuevo eligió una alternativa mucho más exigente.
El joven, que trabajaba como repartidor, explicó en sus redes sociales los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: “Me voy a la final de Sudamericana en Colombia a ver a Boca. Como no hay plata para el avión, acá nos la rebuscamos y me voy en esta: mi moto”, contó en uno de los videos que publicó antes de comenzar la travesía.
Durante los primeros seis días de recorrido logró atravesar Chile y llegar a Perú. En sus publicaciones fue mostrando distintos tramos del viaje, las paradas y las dificultades que debe superar para continuar avanzando hacia Colombia. Además, solicitó colaboración económica para afrontar los gastos de combustible, alimentación y alojamiento que implica una aventura de semejante distancia.
Los mensajes de apoyo que recibió el hincha de Boca durante su viaje
La historia de Barrionuevo comenzó a difundirse entre los simpatizantes xeneizes y también llegó a los usuarios colombianos, que reaccionaron con muestras de solidaridad. A través de las redes sociales, diferentes personas le ofrecieron comida, hospedaje y ayuda para cargar combustible cuando llegue a destino.
Entre los mensajes que recibió aparecieron frases como: “Cuando llegues a Barranquilla te invitamos una buena comida”; “Dios te bendiga en esa ruta bostero … Boca Boca Boca” y “Dios te guarde, buena ruta, bendiciones y ya sabes, lo que tenés que traer a la vuelta”.
En una de sus últimas actualizaciones, el motociclista informó que se encontraba cerca de completar otro tramo importante del recorrido. “Estamos a 200 kilómetros de llegar a la frontera con Ecuador”, comunicó mientras avanzaba por territorio peruano. Su objetivo es llegar a Barranquilla antes del encuentro y conseguir una entrada para acompañar al equipo desde las tribunas.
Boca prepara un banderazo en Barranquilla antes de la final
Mientras Barrionuevo continúa su travesía por tierra, otros hinchas de Boca ya comenzaron a trasladarse hacia Colombia en avión. En las redes sociales circularon videos de simpatizantes que viajaron juntos y cantaron canciones del club durante el vuelo. La falta de conexiones aéreas directas entre Buenos Aires y Barranquilla obliga a realizar escalas.
Además, los fanáticos argentinos tienen previsto organizar un banderazo el viernes 20 de noviembre en el Gran Malecón del Río, como previa de la definición continental. La convocatoria fue difundida por el creador de contenido Ryan Talgham, aunque todavía no tenía un horario confirmado.
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