El exmediocampista destacó el recorrido del técnico y su importancia en la historia de la institución: “Ramón es un gran técnico que hizo mucho por River y lo puede seguir haciendo. Depende de él, depende de sus ayudantes, depende de los profes y de cómo juega River”, sostuvo.

Por último, salió al cruce de los cuestionamientos relacionados con la edad del entrenador y remarcó la importancia de contar con un cuerpo técnico capacitado. “Obviamente que el técnico no está solo, tiene que haber otros también que manejen las cosas, para eso están los que colaboran”, concluyó.