"Yo apostaría por su continuidad": el histórico de River que respaldó a Ponzio pero pidió por Ramón Díaz
El campeón del mundo con el Millonario apoyó al León y también se pronunció sobre la posibilidad de una nueva etapa del entrenador riojano.
La continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador de River sigue siendo una incógnita de cara a la próxima temporada. Mientras la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo espera evaluar su trabajo al finalizar el año, una voz histórica del club salió a respaldarlo públicamente. Se trata de Héctor Enrique, integrante del plantel que conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986.
El Negro destacó la evolución del equipo desde que el León asumió la conducción técnica y manifestó su deseo de que tenga la oportunidad de continuar. En una entrevista con La Página Millonaria, el exmediocampista fue contundente sobre el futuro del actual entrenador: “Ojalá que Ponzio le encuentre la vuelta y ojalá que él siga. Sacó muchísimos puntos, está haciendo jugar al equipo mucho mejor”.
Además, consideró que el técnico debería tener participación en la conformación del próximo plantel, especialmente en la mitad de la cancha. “Después que busque él los jugadores que quiere, sobre todo en la mitad de la cancha. Yo apostaría por la continuidad de Ponzio. Me encantaría, depende de él”, expresó.
También valoró las dificultades que debió afrontar Ponzio cuando tomó el equipo, después de la salida de Eduardo "Chacho" Coudet a fines de agosto: “Agarró algo complicado, no es fácil agarrar. Y él lo agarró, el equipo empezó a funcionar y cada vez va a funcionar mejor”, agregó.
Héctor Enrique también pidió otra oportunidad para Ramón Díaz en River
Durante la entrevista, Enrique fue consultado por otro nombre histórico de la Banda Roja: Ramón Díaz. El entrenador riojano manifestó públicamente su intención de regresar al club y el Negro se mostró a favor de una nueva etapa. “¿Si le daría una chance más a Ramón? Sí, sí, Ramón sí”, respondió sin vueltas.
El exmediocampista destacó el recorrido del técnico y su importancia en la historia de la institución: “Ramón es un gran técnico que hizo mucho por River y lo puede seguir haciendo. Depende de él, depende de sus ayudantes, depende de los profes y de cómo juega River”, sostuvo.
Por último, salió al cruce de los cuestionamientos relacionados con la edad del entrenador y remarcó la importancia de contar con un cuerpo técnico capacitado. “Obviamente que el técnico no está solo, tiene que haber otros también que manejen las cosas, para eso están los que colaboran”, concluyó.
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