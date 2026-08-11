El argentino que hizo historia en Emiratos Árabes: ganó el Balón de Oro de ese país
El mediocampista de 24 años fue elegido como el mejor futbolista de la UAE Pro League 2025/26. Su gran año con Al Ain incluyó dos títulos y una presencia destacada en el equipo ideal.
Matías Palacios alcanzó el punto más alto de su carrera profesional al ser reconocido con el Balón de Oro de los Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista argentino, de 24 años, fue elegido como el jugador más destacado de la UAE Pro League 2025/26 y recibió el Golden Ball Award después de protagonizar una temporada sobresaliente con Al Ain.
El futbolista nacido en General Pico y surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo fue uno de los grandes responsables del excelente año que tuvo el conjunto de Abu Dhabi. La campaña terminó con una doble consagración: Al Ain se quedó con la liga local y también conquistó la President Cup, dos títulos que elevaron todavía más el valor de la actuación individual de Palacios.
El premio representa la confirmación de un crecimiento que el volante argentino fue construyendo desde su llegada al fútbol emiratí. En 2022 desembarcó en Al Ain y, con el paso de las temporadas, consiguió hacerse cada vez más importante dentro del equipo. Su rendimiento durante el último curso terminó de instalarlo entre las principales figuras de la competencia.
Un año perfecto para Matías Palacios en Emiratos Árabes
La temporada 2025/26 fue particularmente significativa para Palacios. El mediocampista no solamente logró levantar dos trofeos con su club, sino que además recibió el máximo reconocimiento individual del campeonato. De esta manera, su nombre quedó asociado directamente con la campaña que llevó a Al Ain a conquistar la UAE Pro League y la President Cup.
Sus números también reflejan la importancia que adquirió dentro del plantel. Desde su llegada al club, Palacios acumula 140 partidos, 21 goles y 23 asistencias. Una estadística que evidencia la continuidad que logró tener en una institución donde fue ganando protagonismo progresivamente.
La distinción individual llega además en un momento en el que el fútbol argentino continúa teniendo una presencia importante en Emiratos Árabes Unidos. Palacios no fue el único compatriota destacado durante la temporada: también fue incluido en el Dream Team de la UAE Pro League, donde compartió espacio con otros dos futbolistas argentinos, Alejandro Romero Gamarra y Nicolás Giménez.
De San Lorenzo a convertirse en figura internacional
La historia de Palacios comenzó en San Lorenzo, club en el que realizó toda su formación juvenil y en el que consiguió debutar en Primera División siendo todavía muy joven. Su talento llamó rápidamente la atención y le permitió dar el salto hacia el fútbol europeo.
Antes de instalarse definitivamente en Medio Oriente, tuvo una experiencia en el Basilea de Suiza, una etapa que representó su primera oportunidad fuera del fútbol argentino. Posteriormente llegó a Al Ain en 2022 y comenzó un camino que terminaría llevándolo a convertirse en uno de los futbolistas más destacados del campeonato emiratí.
Con apenas 24 años, el mediocampista ya acumula una experiencia considerable en el extranjero y ahora suma un reconocimiento individual de enorme valor para su trayectoria. El Balón de Oro de los Emiratos Árabes no solamente premia su rendimiento durante la última temporada, sino también el proceso de consolidación que atravesó desde su llegada al país.
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