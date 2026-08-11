El argentino que hizo historia en Emiratos Árabes: ganó el Balón de Oro de ese país

La distinción individual llega además en un momento en el que el fútbol argentino continúa teniendo una presencia importante en Emiratos Árabes Unidos. Palacios no fue el único compatriota destacado durante la temporada: también fue incluido en el Dream Team de la UAE Pro League, donde compartió espacio con otros dos futbolistas argentinos, Alejandro Romero Gamarra y Nicolás Giménez.

De San Lorenzo a convertirse en figura internacional

La historia de Palacios comenzó en San Lorenzo, club en el que realizó toda su formación juvenil y en el que consiguió debutar en Primera División siendo todavía muy joven. Su talento llamó rápidamente la atención y le permitió dar el salto hacia el fútbol europeo.

Antes de instalarse definitivamente en Medio Oriente, tuvo una experiencia en el Basilea de Suiza, una etapa que representó su primera oportunidad fuera del fútbol argentino. Posteriormente llegó a Al Ain en 2022 y comenzó un camino que terminaría llevándolo a convertirse en uno de los futbolistas más destacados del campeonato emiratí.

Con apenas 24 años, el mediocampista ya acumula una experiencia considerable en el extranjero y ahora suma un reconocimiento individual de enorme valor para su trayectoria. El Balón de Oro de los Emiratos Árabes no solamente premia su rendimiento durante la última temporada, sino también el proceso de consolidación que atravesó desde su llegada al país.