Preocupación en Boca por Adam Bareiro: sigue sin fecha de regreso y no estará a corto plazo

Actualmente, Bareiro realiza algunos trabajos muy livianos sobre el campo de entrenamiento y los combina con ejercicios en el gimnasio. Sin embargo, todavía no está en condiciones de reincorporarse normalmente al trabajo del plantel ni mucho menos de competir.

La situación guarda algunas similitudes con lo que atravesó Edinson Cavani, quien también tuvo inconvenientes en la zona lumbar y recurrió a bloqueos y distintos tratamientos para intentar controlar el dolor. En el caso de Bareiro, la decisión de evitar la cirugía implica un proceso más lento y dificulta establecer una fecha precisa para su regreso. Por eso, prefieren no fijar plazos.

Boca salió al mercado y encontró una alternativa

La incertidumbre alrededor de Bareiro también tuvo consecuencias en la planificación del plantel. Ante la imposibilidad de saber cuándo podrá regresar el delantero, Boca salió al mercado en busca de un centrodelantero que pudiera ofrecer una alternativa inmediata.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme consultó diferentes opciones. Finalmente, avanzó por Enner Valencia, quien llegó como futbolista libre después de disputar su tercer Mundial con Ecuador y de haber tenido una etapa en Pachuca de México. El atacante ya se encuentra en Argentina y tuvo su primer entrenamiento en Boca Predio.

La idea de Arruabarrena, de todos modos, es llevar al ecuatoriano de manera gradual. Por ese motivo no fue incluido en la convocatoria para el partido frente a Recoleta FC, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico apunta a que Valencia pueda estar disponible para la revancha, que se disputará el martes 18 de agosto en el Defensores del Chaco.