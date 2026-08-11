Preocupación en Boca por Adam Bareiro: sigue sin fecha de regreso y no estará a corto plazo
Mientras realiza trabajos livianos, el delantero paraguayo continúa recuperándose de una hernia de disco lumbar y todavía no tiene un plazo definido para volver a jugar.
La situación de Adam Bareiro continúa siendo una de las incógnitas del plantel de Boca. El delantero paraguayo permanece alejado de las canchas debido a una hernia de disco lumbar y, por el momento, no existe una fecha concreta para su regreso. La recuperación avanza lentamente y el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena ya sabe que no podrá contar con él para los próximos compromisos.
Bareiro lleva varios meses atravesando problemas físicos. Su última aparición se produjo el 9 de mayo, en el partido frente a Huracán correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Aquella noche había llegado con algunas dificultades físicas, pero igualmente fue incluido entre los titulares.
Durante el encuentro, el paraguayo sufrió un doble desgarro que afectó el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. La lesión lo obligó a abandonar el campo durante el primer tiempo y comenzó así un período de recuperación que posteriormente se complicaría con un nuevo inconveniente.
La intención inicial era que Bareiro pudiera volver a competir después del Mundial y estuviera disponible para el partido contra Sarmiento por la Copa Argentina. Sin embargo, una hernia de disco lumbar apareció en el camino y volvió a retrasar su regreso.
Adam Bareiro optó por evitar la cirugía
El problema lumbar llevó al futbolista a someterse a un bloqueo para intentar controlar las molestias. Después de evaluar las diferentes alternativas, el delantero decidió no pasar por una intervención quirúrgica, una determinación que condicionó los tiempos de recuperación.
Actualmente, Bareiro realiza algunos trabajos muy livianos sobre el campo de entrenamiento y los combina con ejercicios en el gimnasio. Sin embargo, todavía no está en condiciones de reincorporarse normalmente al trabajo del plantel ni mucho menos de competir.
La situación guarda algunas similitudes con lo que atravesó Edinson Cavani, quien también tuvo inconvenientes en la zona lumbar y recurrió a bloqueos y distintos tratamientos para intentar controlar el dolor. En el caso de Bareiro, la decisión de evitar la cirugía implica un proceso más lento y dificulta establecer una fecha precisa para su regreso. Por eso, prefieren no fijar plazos.
Boca salió al mercado y encontró una alternativa
La incertidumbre alrededor de Bareiro también tuvo consecuencias en la planificación del plantel. Ante la imposibilidad de saber cuándo podrá regresar el delantero, Boca salió al mercado en busca de un centrodelantero que pudiera ofrecer una alternativa inmediata.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme consultó diferentes opciones. Finalmente, avanzó por Enner Valencia, quien llegó como futbolista libre después de disputar su tercer Mundial con Ecuador y de haber tenido una etapa en Pachuca de México. El atacante ya se encuentra en Argentina y tuvo su primer entrenamiento en Boca Predio.
La idea de Arruabarrena, de todos modos, es llevar al ecuatoriano de manera gradual. Por ese motivo no fue incluido en la convocatoria para el partido frente a Recoleta FC, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico apunta a que Valencia pueda estar disponible para la revancha, que se disputará el martes 18 de agosto en el Defensores del Chaco.
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