Matías Vargas fue presentado en Gimnasia de Mendoza y apuntó contra Vélez: "Nadie me llamó"

“Me mandaron una propuesta por PDF y especularon todo el tiempo”, señaló el atacante. Según su relato, aquella situación no le transmitió la sensación de que el club tuviera una intención firme de incorporarlo y por eso terminó interpretando que no existía un interés verdadero.

Vargas también destacó a una persona puntual dentro de la estructura del Fortín. Según explicó, el secretario Federico Balestrini fue quien más insistió para intentar acercar posiciones: “El único que hizo fuerza fue Federico Balestrini, con quien más hablé”.

Las declaraciones contrastaron con las palabras que había pronunciado el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, durante el proceso de negociación. El dirigente había explicado públicamente que el club había llegado hasta el límite que podía afrontar para contratar al futbolista: “No sé si el ofrecimiento le pareció mucho, poco o regular, le pedí que no se enojara porque era el tope del salario. Si elige otra cosa, allá él. Seguimos charlando, nos queda una charla pendiente”.

Finalmente, la operación no avanzó y Vargas terminó acordando su llegada a Gimnasia de Mendoza. Según trascendió, el conjunto mendocino habría conseguido ofrecerle un contrato cercano al doble de lo que había puesto sobre la mesa Vélez.

El vínculo con Vélez quedó en el pasado

Más allá de la disputa por la propuesta económica y las diferentes versiones sobre el contacto entre las partes, Vargas buscó dejar claro que su cariño por Vélez permanece intacto. El delantero surgió de las divisiones inferiores del club, se convirtió en una de sus principales figuras y fue transferido al Espanyol de Barcelona en 2019, cuando todavía era considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.

“Soy hincha de Vélez y voy a serlo siempre, pero es un tema cerrado y ahora voy a ser un hincha más de Gimnasia adentro de la cancha”, afirmó durante su presentación.

La frase adquiere una dimensión particular porque Gimnasia de Mendoza deberá visitar justamente al Fortín durante el próximo torneo. Por lo tanto, Vargas tendrá la oportunidad de enfrentarse en cancha al club que marcó buena parte de su carrera y que ahora representa uno de sus primeros grandes desafíos con la camiseta del Lobo.

El atacante, además, regresa a una provincia que conoce muy bien, ya que se crió en Mendoza. Su incorporación representa una apuesta importante para un equipo cuyo principal objetivo pasa por asegurar la permanencia, aunque llega con la experiencia acumulada durante sus años en el extranjero.