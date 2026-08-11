Matías Vargas fue presentado en Gimnasia de Mendoza y apuntó contra Vélez: "Nadie me llamó"
El Monito se convirtió oficialmente en refuerzo del Lobo mendocino y, durante su primera conferencia, habló de la propuesta que había recibido del Fortín.
Matías “Monito” Vargas fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Gimnasia de Mendoza y su llegada al club estuvo acompañada por una fuerte polémica con Vélez, institución en la que se formó y donde alcanzó un lugar de privilegio antes de emigrar al fútbol europeo. A los 29 años, el atacante decidió continuar su carrera en el conjunto mendocino después de quedar libre tras su experiencia en Arabia Saudita, pero en su primera aparición pública no esquivó las preguntas relacionadas con el Fortín.
El nombre de Vargas había aparecido con fuerza en el último mercado de pases como una alternativa para regresar a Liniers. Incluso desde Vélez habían reconocido que existió una propuesta económica para intentar contratarlo. Sin embargo, el futbolista ofreció una versión diferente durante su presentación y dejó en claro que, desde su perspectiva, nunca percibió que la dirigencia realmente quisiera concretar su regreso.
“Nunca me hicieron saber que había una oferta y yo interpreté que no había tal interés como dicen”, explicó el delantero al ser consultado por las negociaciones. Luego fue todavía más contundente: “Nadie me llamó, por más que se diga lo contrario”.
El Monito Vargas cuestionó la manera en que Vélez manejó la negociación
La explicación del Monito generó repercusión porque desde Vélez habían manifestado previamente que se había realizado un esfuerzo para convencer al jugador. Vargas, sin embargo, sostuvo que la comunicación estuvo lejos de ser la esperada y reveló algunos detalles de cómo recibió la propuesta.
“Me mandaron una propuesta por PDF y especularon todo el tiempo”, señaló el atacante. Según su relato, aquella situación no le transmitió la sensación de que el club tuviera una intención firme de incorporarlo y por eso terminó interpretando que no existía un interés verdadero.
Vargas también destacó a una persona puntual dentro de la estructura del Fortín. Según explicó, el secretario Federico Balestrini fue quien más insistió para intentar acercar posiciones: “El único que hizo fuerza fue Federico Balestrini, con quien más hablé”.
Las declaraciones contrastaron con las palabras que había pronunciado el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, durante el proceso de negociación. El dirigente había explicado públicamente que el club había llegado hasta el límite que podía afrontar para contratar al futbolista: “No sé si el ofrecimiento le pareció mucho, poco o regular, le pedí que no se enojara porque era el tope del salario. Si elige otra cosa, allá él. Seguimos charlando, nos queda una charla pendiente”.
Finalmente, la operación no avanzó y Vargas terminó acordando su llegada a Gimnasia de Mendoza. Según trascendió, el conjunto mendocino habría conseguido ofrecerle un contrato cercano al doble de lo que había puesto sobre la mesa Vélez.
El vínculo con Vélez quedó en el pasado
Más allá de la disputa por la propuesta económica y las diferentes versiones sobre el contacto entre las partes, Vargas buscó dejar claro que su cariño por Vélez permanece intacto. El delantero surgió de las divisiones inferiores del club, se convirtió en una de sus principales figuras y fue transferido al Espanyol de Barcelona en 2019, cuando todavía era considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.
“Soy hincha de Vélez y voy a serlo siempre, pero es un tema cerrado y ahora voy a ser un hincha más de Gimnasia adentro de la cancha”, afirmó durante su presentación.
La frase adquiere una dimensión particular porque Gimnasia de Mendoza deberá visitar justamente al Fortín durante el próximo torneo. Por lo tanto, Vargas tendrá la oportunidad de enfrentarse en cancha al club que marcó buena parte de su carrera y que ahora representa uno de sus primeros grandes desafíos con la camiseta del Lobo.
El atacante, además, regresa a una provincia que conoce muy bien, ya que se crió en Mendoza. Su incorporación representa una apuesta importante para un equipo cuyo principal objetivo pasa por asegurar la permanencia, aunque llega con la experiencia acumulada durante sus años en el extranjero.
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